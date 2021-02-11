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Происшествия

Кримавторитета Дженго избили и водворили в СИЗО ГКНБ

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел меру пресечения члену ОПГ Кадырбеку Досонову по прозвищу Дженго. Об этом сообщила адвокат Назгуль Суйунбаева.

По ее словам, подозреваемого в захвате земельного участка сильно избили.

«Кадырбек Досонов водворен в СИЗО ГКНБ на два месяца. Моего подзащитного избили по дороге из аэропорта «Манас» в здание госкомитета. Его пытали с целью устрашения. Я обращусь в Генеральную прокуратуру для того, чтобы действиям сотрудников спецслужб была дана соответствующая оценка», — сказала Назгуль Суйунбаева.

Напомним, в ноябре 2020 года ГКНБ объявил в розыск Кадырбека Досонова. По версии следствия, он причастен к совершению тяжкого преступления. Досонов обвинялся в убийстве полковника милиции Толкунбека Шоноева. Милиция задержала его спустя два года, однако в июле 2017-го Дженго по решению Кара-Суйского районного суда отпустили. В январе он вызывался милицией южной столицы для профилактической беседы. Накануне он сам явился в ГКНБ Оша.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183205/
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