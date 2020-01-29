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Общество

В Оше с кримавторитетом Дженго провели профилактическую беседу

В городе Оше с 23 по 25 января проведены оперативно-разыскные и профилактические мероприятия под кодовым названием «Бандит». Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что эти меры направлены на пресечение деятельности организованных преступных группировок. Проведена профилактическая работа с состоящими на оперативном учете МВД лидерами и членами ОПГ.

«Во время рейда, помимо других, в милицию был доставлен Кадырбек Досонов, известный по прозвищу Дженго. Все доставленные дактилоскопированы, сфотографированы и им вынесены официальные предупреждения. По местам фактического проживания проверены свыше 35 лиц, состоящих на оперативном учете МВД как члены ОПГ. С ними проведена профилактическая работа», — сообщили в МВД.

В ведомстве также отметили, что в течение нескольких суток раскрыто 59 преступлений. По подозрению в хулиганстве задержан У.М, состоящий на оперативном учете как член ОПГ.

«Кроме этого, задержаны четыре человека, находившиеся в розыске за совершение различных преступлений, установлено местонахождение двух без вести пропавших граждан. В ходе проверки автотранспортных средств выявлено 28 нарушений ПДД, в том числе шесть фактов управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, 22 факта незаконной тонировки автотранспорта», — проинформировали в МВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141941/
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