В рамках уголовного дела о купле-продаже радиочастот и переоформлении лицензии на их использование сотрудниками АКС ГКНБ задержан генеральный директор ОсОО «Скай Мобайл» Евгений Кражан. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

«В ходе следствия получены доказательства о причастности к упомянутой коррупционной схеме генерального директора ОсОО «Скай Мобайл» Е.К. 2 февраля 2021 года по подозрению в совершении преступления в порядке статьи 98 УПК КР Е.К. был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие», — сообщили в ведомстве.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТС незаконно переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства. В декабре Наталью Черногубову и еще нескольких фигурантов дела отпустили под домашний арест. Сегодня же стало известно о задержании экс-директора Госагентства связи.