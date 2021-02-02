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Происшествия
Сюжет: Радиочастотный скандал

Скандал с радиочастотами. Задержан экс-директор Госагентства связи

Военная прокуратура 1 февраля задержала и водворила в ИВС ГУВД Бишкека бывшего руководителя Государственного агентства связи при Госкомитете информационных технологий и связи. Он подозревается в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Органы прокуратуры установили, что Ч.Б. в декабре 2016 года, используя властные полномочия, с целью извлечения материальной выгоды, вступив в сговор с высокопоставленными чиновниками государственных органов и представителями коммерческой организации, выдал лицензию оператору связи на право использования радиочастотного спектра для оказания услуг электрической связи и передачи данных», — сообщили в в прокуратуре.

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В надзорном органе уточнили, что стоимость лицензии при этом составила всего 1 тысячу сомов, в то время как аналогичный радиочастотный ресурс в тот же период был реализован за 298 миллионов 803 тысячи сомов. В результате государству был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Расследование продолжается.

Отметим, что в 2016 году госкомитет возглавлял Чингиз Бекташев.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТС незаконно переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства. В декабре Наталью Черногубову и еще нескольких фигурантов дела отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182048/
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