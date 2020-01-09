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Насилие продолжается. Мужчина облил свою жену бензином и поджег

В Караколе по подозрению в покушении на убийство задержан 35-летний Ч.Н. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, 4 января примерно в 16.20 в милицию поступило сообщение о том, что возле кафе, расположенного по улице Торгоева, мужчина облил бензином женщину и поджег ее.

«Установлено, что 33-летнюю жительницу села Богатыровка Джети-Огузского района после ссоры облил бензином и поджег гражданский муж. После произошедшего он скрылся с места преступления. Женщина с ожогами была доставлена в больницу. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Покушение на убийство из хулиганских побуждений» УК КР. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый задержан и водворен в СИЗО», — отметили в УВД.

Напомним, что только в новогодние дни в стране произошло две трагедии, когда в результате семейных ссор от жестокого избиения своими супругами погибли две женщины.

В Кыргызстане нет ни одного государственного центра помощи жертвам семейного насилия.
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