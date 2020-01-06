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Происшествия

Еще одна новогодняя семейная ссора, еще одна гибель женщины

В Кочкорском районе Нарынской области предположительно от побоев скончалась 36-летняя местная жительница. В УВД региона 24.kg рассказали, что новогодняя ночь для семьи Ж.С  закончилась трагедией.

По предварительным данным, в ночь на 1 января в село Жаны-Жол была вызвана скорая помощь. Когда медики прибыли на место, то им пришлось констатировать смерть. Согласно инструкции врачи вызвали сотрудников милиции.

В УВД сообщили, что, приехав, в доме милиционеры обнаружили тело 36-летней женщины с кровоподтеками на лице.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий супруг погибшей А.У. признался, что между ними произошла ссора. Мужчина также признался, что дважды ударил женщину кулаком по лицу и пинал по голове.

Начато досудебное производство по факту убийства. У погибшей осталось двое детей.

Напомним, еще одна новогодняя трагедия произошла 4 января в Баткене. В дежурную часть милиции позвонили медики и сообщили о том, что в реанимацию доставлена молодая женщина со следами побоев и ожогов. Врачам не удалось ее спасти. Муж погибшей на допросе признался в том, что избил жену после ссоры. Сиротами остались трое детей. Женщине было всего 26 лет.

 
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