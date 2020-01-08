Ни одного госцентра помощи жертвам семейного насилия в Кыргызстане нет

Минфин не выделяет деньги на создание убежищ для жертв домашнего насилия. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве труда и социального развития.

По закону об охране и защите от семейного насилия с января 2018 года пострадавшие имеют право на помещение в государственное или муниципальное убежище для безопасного временного проживания. Пребывание бесплатное. Однако таких приютов до сих пор нет.

Минсоцразвития планировало открыть два государственных кризисных центра (в Бишкеке и Оше), однако Минфин отказал в финансировании.

Отметим, что закон принят в 2017-м и почти три года ушло на утверждение уполномоченного органа по координации работы.

«Долго спорили, выбирали между МВД и Минсоцразвития, в итоге последнее определено уполномоченным органом. Но постановление правительства мы еще не получили. Мы просили утвердить десять штатных единиц для работы этого органа, однако утвердили только пять», — добавили в ведомстве.

«На сегодня утверждены порядок взаимодействия госорганов по защите от семейного насилия, порядок оказания помощи пострадавшим и типовая коррекционная программа по изменению насильственного поведения лица, совершившего насилие», — подчеркнули в Минсоцразвития.

В республике есть 14 неправительственных кризисных центров. Убежищ только два («Сезим» в Бишкеке и «Ак журок» в Оше), их работа зависит от наличия донорской помощи.

Перед принятием закона его авторы подсчитывали, сколько средств потребуется на реализацию документа. Общая сумма — 25 миллионов сомов, в том числе 11,4 миллиона — на кризисные центры, 13 миллионов — на работу убежищ и еще 916 тысяч — на коррекционные программы для виновников семейного насилия.

Напомним, что только в новогодние дни в Кыргызстане произошло две трагедии, когда в результате семейных ссор от жестокого избиения своими супругами погибли две женщины.