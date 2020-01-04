В Баткене семейная ссора закончилась жестоким убийством

26-летняя жительница Баткена скончалась в отделении реанимации областной больницы. По данным УВД региона, в ходе расследования установлено, что смерть наступила из-за жестоких побоев.

Как рассказали 24.kg в УВД, в дежурную часть поздно ночью 4 января позвонили медики и сообщили о том, что в реанимацию доставлена молодая женщина со следами побоев и ожогов. Врачам не удалось ее спасти.

На место выехала оперативно-следственная группа. По предварительным данным, 3 января между супругами произошла ссора. Муж стал избивать жену. Перепалка закончилась гибелью женщины.

Материалы зарегистрированы в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье «Убийство» УК КР. Мужчина задержан и водворен в ИВС.