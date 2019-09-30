В Ороке произошел конфликт со стрельбой. Милиция разбирается

В селе Орок Сокулукского района произошел конфликт. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что вчера после свадьбы между местными жителями произошла словесная перепалка, переросшая в драку. В ходе инцидента один из мужчин выстрелил из оружия.

«По предварительным данным, в результате стрельбы есть один пострадавший. Факт зарегистрирован в журнале учета информации Ленинского РОВД», — заявили редакции.

В ГУВД Чуйской области не подтвердили, но и не опровергли факт стрельбы.

Это не первый конфликт в Ороке. 5 июня после праздничного айт намаза подрались трое парней. После этого собрались две группы местных жителей, они разбили окна в 15 домах и сожгли сарай. Задержаны 32 человека. Всех в итоге отпустили, одного из зачинщиков драки водворили в СИЗО-1. Ситуация стабилизировалась 6 июня. По факту беспорядков в селе Орок возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».