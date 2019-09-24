Драка возле супермаркета. Подозреваемые отказываются давать показания

Жаныбек Бапышов и Калысбек Сейитбеков, подозреваемые в покушении на убийство, отказываются давать показания по факту драки с сокамерниками в Бишкекском СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

По данным ведомства, они утверждают, что их никто не бил, жалоб никаких нет. Причину конфликта пока установить не удалось. Отмечается, что у обоих ушибы мягких тканей. Они прошли лечение в стационаре, сегодня подследственные этапированы в следственный изолятор.

Напомним, что 28 августа около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Один из них вышел из комы, второму предстоит операция. Подозреваемые явились с повинной. Их задержали и водворили в СИЗО. В отношении сотрудников, отпустивших подозреваемых, возбудили уголовное дело, они находятся под домашним арестом. Позже ГКНБ задержал родственника обвиняемых. Он работал в ГУВД Чуйской области и забрал их с места происшествия.