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Происшествия

Драка возле супермаркета. Подозреваемых жестоко избили в СИЗО-1

Подозреваемых в покушении на убийство Жаныбека Бапышова и Калысбека Сейитбекова жестоко избили в Бишкекском СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что оба пострадавших этапированы в ИК № 47, где находится больница и они проходят лечение.

В ГСИН подтвердили информацию о драке. Однако в ведомстве отметили, что переломов у заключенных нет.

«Сегодня утром после инцидента обоих подозреваемых этапировали из СИЗО-1 в колонию № 47. Они подрались с сокамерниками. Жаныбека Бапышова и Калысбека Сейитбекова обследовали медики. Врачи не обнаружили серьезных травм. Проводится проверка», — прокомментировали в ГСИН.

Напомним, что 28 августа около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Один из них вышел из комы, второму предстоит операция. Подозреваемые явились с повинной. Их задержали и водворили в СИЗО. В отношении сотрудников, отпустивших подозреваемых, возбудили уголовное дело, но отпустили их под домашний арест. Позже ГКНБ задержал родственника обвиняемых. Он работал в ГУВД Чуйской области и забрал их с места происшествия.

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