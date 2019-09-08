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Общество

Драка возле супермаркета. Нападавших водворили в СИЗО-1 на два месяца

Подозреваемых в жестоком избиении мужчин возле супермаркета водворили в СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что такое решение принял Свердловский районный суд, избрав им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 28 августа около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Один из них вышел из комы, второму предстоит операция. Подозреваемые явились с повинной. Их задержали и водворили в ИВС. В отношении сотрудников, отпустивших подозреваемых, возбудили уголовное дело.
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