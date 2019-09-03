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Общество

Драка возле супермаркета. Прокуратура возбудила дело в отношении милиционеров

После драки возле супермаркета сотрудники милиции незаконно увезли с места происшествия двоих участников. Об этом 24.kg сообщили в прокуратуре Ленинского района. 

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Уточняется, что после драки нападавших привезли в ГОМ в жилмассиве «Арча-Бешик». Милиционеры приняли у них заявление в отношении потерпевших и отпустили. Теперь они объявлены в розыск.

«Сотрудники милиции должны были задержать участников драки. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Злоупотребление должностным положением». Дело будет расследовать ГКНБ», — добавили в прокуратуре.
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