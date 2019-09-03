Драка возле супермаркета. Пострадавший вышел из комы

В Бишкеке в результате драки пострадали двое мужчин, один впал в кому. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

Уточняется, что драка произошла 28 августа около одного из супермаркетов на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова примерно в 7.00.

«28 августа в УВД Ленинского района с заявлением обратилась Д.М. Она просила принять меры в отношении неизвестных, которые избили ее мужа и скрылись. В результате полученных травм 31-летний М.А. госпитализирован. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. В Нацгоспиталь также был доставлен второй участник драки — 31-летний Б.У.», — сказали в ГУВД.

В ведомстве отметили, что личности подозреваемых установлены. Ими оказались 34-летний Б.Ж. и 20-летний С.К.

В пресс-службе Минздрава заявили, что 28 августа по скорой в Нацгоспиталь был доставлен 31-летний мужчина.

«Накануне пострадавший вышел из комы. Вчера его перевели в отделение нейротравмы. У него сотрясение головного мозга, состояние средней тяжести. Также 28 августа в Нацгоспиталь был доставлен второй пациент с переломом челюсти. Он лежит в челюстно-лицевом отделении», — проинформировали в министерстве.