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Окровавленный бронежилет и каска убитого военнослужащего. Фото

Погибшего в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе военнослужащего отряда специального назначения «Бору» Государственной пограничной службы Кыргызстана Равшана Муминова похоронят сегодня в Исфане. Об этом 24.kg сообщили в ГПС КР.

«Ведомство окажет помощь в проведении похорон. У нас есть традиция, если мы теряем товарища, сослуживцы всегда оказывают помощь семье. Родным в дальнейшем будет выплачена страховка»,  отметили в Погранслужбе.

Сообщается, что Равшан Муминов уроженец Исфаны. У него осталось трое детей и престарелая мать.

Собственные источники в силовых структурах предоставили 24.kg фотографии обмундирования после убийства военнослужащего. Сообщается, что с таджикской стороны велся огонь из миномета. 

Напомним, накануне в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По версии кыргызской стороны, таджикские пограничники первыми открыли огонь, обстреляв пограничные посты «Максат» и «Сай» на территории Кыргызстана.

Сообщается об одном погибшем с кыргызской стороны и 13 раненых, в том числе об одном ребенке — 14-летнем местном жителе.

Власти Таджикистана утверждают, что огонь по мирным жителям села Овчи Калъача Бободжонгафуровского района открыли кыргызстанцы. Сообщается о 12 пострадавших гражданах РТ.
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