Конфликт на границе. Раненых доставили в БНИЦТО

Раненных во время перестрелки на кыргызско-таджикской границе доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии (БНИЦТО). Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

«Врачи проводят обследование, после чего определят тактику дальнейшего лечения. Состояние пострадавших стабильное», — отметили в ведомстве.

Погранслужба сообщила, что в Бишкек военно-транспортный самолет Вооруженных сил доставит 10 раненых.

Напомним, накануне в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По данным Погранслужбы Кыргызстана, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызские пограничные посты «Максат» и «Сай».

Сообщается об одном погибшем с кыргызской стороны и 13 раненых, в том числе одном ребенке — 14-летнем местном жителе.

Власти Таджикистана утверждают, что огонь по мирным жителям села Овчи Калъача Бободжонгафуровского района открыли кыргызстанцы. Сообщается о 12 пострадавших гражданах РТ.