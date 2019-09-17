Раненых из Баткена в Бишкек доставят военно-транспортным самолетом

Из Баткена вылетел военно-транспортный самолет Вооруженных сил с десятью ранеными. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ ГПС.

Им окажут необходимую помощь в медицинских учреждениях Бишкека.

Напомним, накануне в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По данным Погранслужбы Кыргызстана, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызские пограничные посты «Максат» и «Сай». Один военнослужащий КР погиб, 13 человек получили ранения различной степени.

Власти Таджикистана утверждают, что огонь по мирным жителям села Овчи Калъача Бободжонгафуровского района открыли кыргызстанцы. Сообщается о 12 пострадавших гражданах РТ.