В селе Орок вновь поругались местные жители

В селе Орок Сокулукского района вновь произошел конфликт между местными жителями.

Одна из женщин давала интервью СМИ и заявила, что после конфликта подростков к ней домой пришли люди и сказали закрыть окна и двери.

Во время интервью к ней подошли другие односельчане и стали опровергать ее слова. Рядом стоящие сельчане возмутились высказываниями женщины и стали кричать.

Затем сотрудники милиции перекрыли дорогу и предотвратили провокацию.

Возле местной мечети жители ожидают общего собрания, на котором будут решать вопрос примирения сторон.

Вчера, 5 июня, после праздничного айт намаза подрались трое парней. После этого собрались две группы местных жителей, они разбили окна в 15 домах и сожгли сарай. Задержаны 32 человека, 31 из них отпущен, депутат местного кенеша содержится в ИВС Сокулукского района.