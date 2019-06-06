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Общество

Конфликт в селе Орок. Почти всех задержанных отпустили

Обстановка в селе Орок, где произошел конфликт между местными жителями, стабильная. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ходе оперативно-следственных и разъяснительно-профилактических мероприятий 31 человек отпущен под обязательство, один гражданин содержится в ИВС Сокулукского района.

«Ему определит меру пресечения суд. Всего задержали 32 человека. За ночь происшествий не зафиксировано. Сотрудники органов внутренних дел Сокулукского РОВД и ГУВД Чуйской области продолжают патрулирование, обеспечивают порядок и безопасность», — сообщили в МВД.

Отметим, органы внутренних дел Чуйской области были подняты по тревоге и несут службу в усиленном режиме. На въезде в село стоят посты УОБДД.

Напомним, в селе Орок вчера, 5 июня, в один из самых почитаемых для всех мусульман праздник — Орозо айт — произошел конфликт. Милиция задержала больше 30 человек.
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