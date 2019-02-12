Страшная месть. В Караколе задержали подозреваемых в убийстве школьника

В Караколе милиция задержала подозреваемых в убийстве школьника. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что все задержанные признали свою вину на предварительном допросе.

«По горячим следам установлены и задержаны восемь подозреваемых в убийстве. Ими оказались жители Каракола: 19-летний Н.Т. и ученики старших классов школы, где учился погибший, 17-летние Ж.С., К.А., Д.А., С.Д., А.А., 16-летние Т.Т., Т.Э. На предварительном допросе они признали свою вину. В декабре 2017 года погибший отобрал мобильный телефон и избил одного из подозреваемых, поэтому они решили отомстить ему за обиду. Вызвав ночью погибшего из дома, они отвели в сторону и нанесли смертельные удары деревянной палкой», — сообщили в УВД.

Все задержанные находятся в ОВД Каракола.