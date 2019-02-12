02:53
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Страшная месть. В Караколе задержали подозреваемых в убийстве школьника

В Караколе милиция задержала подозреваемых в убийстве школьника. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что все задержанные признали свою вину на предварительном допросе.

«По горячим следам установлены и задержаны восемь подозреваемых в убийстве. Ими оказались жители Каракола: 19-летний Н.Т. и ученики старших классов школы, где учился погибший, 17-летние Ж.С., К.А., Д.А., С.Д., А.А., 16-летние Т.Т., Т.Э. На предварительном допросе они признали свою вину. В декабре 2017 года погибший отобрал мобильный телефон и избил одного из подозреваемых, поэтому они решили отомстить ему за обиду. Вызвав ночью погибшего из дома, они отвели в сторону и нанесли смертельные удары деревянной палкой», — сообщили в УВД.

Все задержанные находятся в ОВД Каракола.
Ссылка:
просмотров: 12043
Версия для печати
Материалы по теме
В Сокулуке мужчину убили и бросили в подвале
Убийство школьника в Караколе. Подозреваемых водворили в ИВС
В Караколе убили школьника
В Кызыл-Кие мужчина убил тяпкой собутыльника
В Чуйской области шесть человек осудили по делу об убийстве мужчины
На Иссык-Куле за жестокое убийство таксиста мужчина получил пожизненный срок
Убийство депутата в Лейлеке. У милиции до сих пор нет подозреваемых
В Таласе пограничники застрелили мужчину при попытке задержать нарушителей
В Чаткале пьяный водитель застрелил пассажира большегруза. Не поделили дорогу
Подозреваемого в убийстве двух детей и женщины водворили в СИЗО
Популярные новости
Журналист Жайнагул Тазабекова погибла в&nbsp;ДТП в&nbsp;Бишкеке Журналист Жайнагул Тазабекова погибла в ДТП в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке сотрудник паспортного стола выдал поддельный документ террористу В Бишкеке сотрудник паспортного стола выдал поддельный документ террористу
В&nbsp;Бишкеке грузовой поезд сбил девочку В Бишкеке грузовой поезд сбил девочку
Водитель депутата Урмата Самаева использовал подложные номера. Его оштрафовали Водитель депутата Урмата Самаева использовал подложные номера. Его оштрафовали
Бизнес
СКИДКИ в&nbsp;O!Store: 30&nbsp;процентов на&nbsp;все смартфоны&nbsp;LG СКИДКИ в O!Store: 30 процентов на все смартфоны LG
Спешите! Остался месяц до&nbsp;окончания акции &laquo;Плати картой&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Спешите! Остался месяц до окончания акции «Плати картой» от «Бакай Банка»
Сотрудничество Lalafo и&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! продолжается! Сотрудничество Lalafo и мобильного оператора О! продолжается!
&laquo;Газпром нефть Азия&raquo; в&nbsp;четвертый раз получила награду &laquo;Лучший налогоплательщик&raquo; «Газпром нефть Азия» в четвертый раз получила награду «Лучший налогоплательщик»