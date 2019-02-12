В Караколе убили школьника

В Караколе возле авторынка местные жители обнаружили труп 18-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Погибший учился в 11-м классе одной из местных школ.

«Сообщение о трупе в милицию поступило сегодня в 8.23. На теле милиционеры обнаружили следы насильственной смерти. Около погибшего лежала деревянная палка со следами крови. 18-летний житель Каракола учился в 11-м классе. Родители парня сообщили, что в ночь с 11 на 12 февраля он вышел из дома и не вернулся. Устанавливаются лица, причастные к преступлению», — сообщили в УВД.