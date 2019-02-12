02:53
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Караколе убили школьника

В Караколе возле авторынка местные жители обнаружили труп 18-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Погибший учился в 11-м классе одной из местных школ.

«Сообщение о трупе в милицию поступило сегодня в 8.23. На теле милиционеры обнаружили следы насильственной смерти. Около погибшего лежала деревянная палка со следами крови. 18-летний житель Каракола учился в 11-м классе. Родители парня сообщили, что в ночь с 11 на 12 февраля он вышел из дома и не вернулся. Устанавливаются лица, причастные к преступлению», — сообщили в УВД.
Ссылка:
просмотров: 3388
Версия для печати
Материалы по теме
В Сокулуке мужчину убили и бросили в подвале
Убийство школьника в Караколе. Подозреваемых водворили в ИВС
Страшная месть. В Караколе задержали подозреваемых в убийстве школьника
В Кызыл-Кие мужчина убил тяпкой собутыльника
В Чуйской области шесть человек осудили по делу об убийстве мужчины
На Иссык-Куле за жестокое убийство таксиста мужчина получил пожизненный срок
Убийство депутата в Лейлеке. У милиции до сих пор нет подозреваемых
В Таласе пограничники застрелили мужчину при попытке задержать нарушителей
В Чаткале пьяный водитель застрелил пассажира большегруза. Не поделили дорогу
Подозреваемого в убийстве двух детей и женщины водворили в СИЗО
Популярные новости
Журналист Жайнагул Тазабекова погибла в&nbsp;ДТП в&nbsp;Бишкеке Журналист Жайнагул Тазабекова погибла в ДТП в Бишкеке
Страшная месть. В&nbsp;Караколе задержали подозреваемых в&nbsp;убийстве школьника Страшная месть. В Караколе задержали подозреваемых в убийстве школьника
В&nbsp;Бишкеке сотрудник паспортного стола выдал поддельный документ террористу В Бишкеке сотрудник паспортного стола выдал поддельный документ террористу
В&nbsp;Бишкеке грузовой поезд сбил девочку В Бишкеке грузовой поезд сбил девочку
Бизнес
СКИДКИ в&nbsp;O!Store: 30&nbsp;процентов на&nbsp;все смартфоны&nbsp;LG СКИДКИ в O!Store: 30 процентов на все смартфоны LG
Спешите! Остался месяц до&nbsp;окончания акции &laquo;Плати картой&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Спешите! Остался месяц до окончания акции «Плати картой» от «Бакай Банка»
Сотрудничество Lalafo и&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! продолжается! Сотрудничество Lalafo и мобильного оператора О! продолжается!
&laquo;Газпром нефть Азия&raquo; в&nbsp;четвертый раз получила награду &laquo;Лучший налогоплательщик&raquo; «Газпром нефть Азия» в четвертый раз получила награду «Лучший налогоплательщик»