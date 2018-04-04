Авария на Бишкекской ТЭЦ. Кто стал фигурантом уголовного дела

Авария на ТЭЦ Бишкека обнажила коррупционные схемы в энергосистеме. О них многие знали, но подтверждения нашлись только после того, как в лютые морозы все котлы остановились.

Возникли резонные вопросы и о модернизации теплоцентрали. Новые блоки, которые под аплодисменты открывали перед началом отопительного сезона, попросту оказались не готовыми вырабатывать тепло. Зато выяснилось, что простые плоскогубцы покупали втридорога, ремонт проводили через подставные компании высокопоставленных чиновников, а энергетики тянули в проект своих детей.

Первый пошел

ГКНБ выявил хищения и незаконный вывод денежных средств в особо крупных размерах отдельными руководителями ОАО «Электрические станции».

Несмотря на несоответствие квалификационным требованиям при проведении конкурса для закупки услуг на ремонтные работы котлоагрегатов ТЭЦ Бишкека, заключен договор с подрядчиком. Однако ремонт выполнен собственными силами коллектива.

Деньги выделялись на подготовку ТЭЦ к осенне-зимнему периоду 2017/18 года.

В ГКНБ возбудили уголовное дело. Совсем скоро начались задержания. Первым под арестом оказался бывший первый заместитель генерального директора ОАО «Электрические станции» Бердибек Боркоев. Под стражу он взят на время следствия — на 2 месяца.

Как стало известно ИА «24.kg», договор на выполнение ремонтных работ котлов заключен с ОАО «Сибэнергоремонт». «Электрические станции» закладывали на это 30,2 миллиона сомов. Победитель тендера оценил работы в 26,5 миллиона сомов.

По данным открытых источников, ОАО «Сибэнергоремонт» зарегистрировано 2 ноября 2002 года в Новосибирске. Основным видом деятельности является ремонт машин и оборудования. Директор компании — Вадим Александрович Андросов. 10 октября 2017 года ОАО ликвидировали. За 2016-й его убытки составили 3,1 миллиона рублей.

«Сибэнергоремонт» выбрали как подрядчика для ремонта котлов № 14, 18, 22 ТЭЦ Бишкека.

Во время аварии 26 января котлоагрегат № 22 находился в ремонте. Котлы № 14 и 18 работали. Однако на котле № 18 обнаружили неполадки. Лишь 28 января ночью порывы трубопроводов устранили и его начали заполнять водой.

Ранее ОАО «Сибэнергоремонт» являлось ответчиком по нескольким делам за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам. На 2016 год его кредиторская задолженность составила 27,1 миллиона рублей. Еще в 2014-м кредитор подал в суд о признании ОАО банкротом.

Подробнее о фиктивном ремонте

Вслед за Боркоевым арестовали технического директора ОАО «Электрические станции» Алмаза Жусупбекова. Он также проходит по ранее возбужденному делу о ремонте котлоагрегатов ТЭЦ Бишкека.

В ходе следствия выяснилось, что к фиктивному ремонту имеет отношение еще одна компания — ОсОО «Aimar Energy». Она проводила мелкосрочный ремонт на ТЭЦ.

Компанией руководит Темирбек Ниязов. Учредителями являются Надежда Пак, Иса Асанакунов, София Чодошова, Асель Мамбеталиева.

Aimar Energy производит прочее электрическое оборудование.

София Чодошова — близкая родственница бывшего руководителя аппарата правительства Нурханбека Момуналиева.

Причиной его скорой отставки стало именно обнародование этой информации. Однако официальная версия — серьезные недоработки при подготовке аппаратом правительства документов международного масштаба.

София Чодошова ранее состояла в учредителях еще одной компании — «ТиМар-Нуру». В настоящее время ею руководят Сырттан Орозалиевич Сайдилканов и Эсенкул Дуйшонкулович Момункулов.

В 2017 году премьер-министр Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Эсенкул Дуйшонкулович Момункулов назначен директором Агентства по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики.

«ТиМар-Нуру» занимается производством электроэнергии гидроэлектростанциями. На Эсенкула Момункулова зарегистрированы еще десять компаний.

Сестра Нурханбека Момуналиева Аида является учредителем объединения юридических лиц «Ассоциация операторов и перевозчиков такси».

Сам Нурханбек Момуналиев возглавлял ОсОО «Сакен». Компания ликвидирована в 2014 году.

ГКНБ подтвердил, что учредителем Aimar Energy является близкая родственница бывшего чиновника. Нурханбека Момуналиева вызвали на допрос, но вскоре отпустили.

Семейный подряд

На заседании комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ и рациональному использованию кредита депутаты подняли вопрос семейно-кланового участия в модернизации ТЭЦ Бишкека.

Выяснилось, что сын исполнительного директора проекта по модернизации ТЭЦ Темирлана Бримкулова также задействован в этом проекте.

«Вам не кажется, что это неправильно? Среди 6 миллионов кыргызстанцев не нашли другого специалиста? Некорректно, чтобы отец и сын работали на одном предприятии. Даже если он лучший специалист, нужно было дома проконсультироваться», — интересовался депутат парламента Исхак Масалиев.

Генеральный директор ОАО «Электрические станции» Узак Кыдырбаев пояснил, что сын Бримкулова уже работал в компании — в службе эксплуатации и ремонта. А потом его перевели в проект по модернизации ТЭЦ. Чынгыз Бримкулов — ведущий инженер-энергетик ТЭЦ Бишкека.

Позже выяснилось, что практически вся семья бывшего директора теплоцентрали Омуркул уулу Нурлана работает на объекте.

Список расширяется

ГКНБ возбудил еще одно уголовное дело в отношении отдельных служащих ТЭЦ Бишкека, ОАО «Электрические станции», ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» по признакам преступления, предусмотренного статьей 221 УК КР «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций».

Это уголовное дело выделено в отдельное производство из уголовного дела, ранее возбужденного Генеральной прокуратурой 30 января 2018 года по факту аварии на столичной ТЭЦ.

После длительного допроса сотрудники ГКНБ задержали генерального директора «Электрических станций» Узака Кыдырбаева. Вслед за ним в ИВС СИЗО ГКНБ отправился исполнительный директор группы по управлению модернизацией ТЭЦ Бишкека Темирлан Бримкулов.

На прошлой неделе вызывали на допрос руководителя Энергохолдинга Айбека Калиева. Однако никаких обвинений ему не предъявлено.

В ГКНБ пока не называют фамилии всех, кто проходит по делу. Следствие только началось, и наверняка этот список дополнится новыми фигурантами.