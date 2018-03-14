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Общество

Имеет ли отношение к ремонту ТЭЦ Бишкека экс-глава аппарата правительства

Экс-руководитель аппарата правительства Нурханбек Момуналиев имеет отношение к ремонту ТЭЦ Бишкека.

Как стало известно ИА «24.kg», ОсОО «АйМар Энержи» проводило на ТЭЦ Бишкека мелкосрочный ремонт. Компанией руководит Темирбек Ниязов. Учредителями являются Надежда Константиновна Пак, Иса Асанакунов, София Чодошова, Асель Сарыпбековна Мамбеталиева.

«АйМар Энержи» производит прочее электрическое оборудование.

По некоторым данным, София Чодошова — близкая родственница Нурханбека Момуналиева.

Кстати, согласно указу президента КР, София Казатовна Чодошова является обладателем ордена «Баатыр эне». Ранее она состояла в учредителях еще в одной компании — «ТиМар-Нуру». В настоящее время ею руководят Сырттан Орозалиевич Сайдилканов и Эсенкул Дуйшонкулович Момункулов.

В 2017 году премьер-министр Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Эсенкул Дуйшонкулович Момункулов назначен директором Агентства Кыргызской Республики по продвижению и защите инвестиций.

«ТиМар-Нуру» занимается производством электроэнергии гидроэлектростанциями. На Эсенкула Момункулова зарегистрировано еще десять компаний.

Сестра Нурханбека Момуналиева Аида является учредителем объединения юридических лиц «Ассоциация операторов и перевозчиков такси».

Сам Нурханбек Момуналиев возглавлял ОсОО «Сакен». Компания ликвидирована в 2014 году.

Нурханбек Момуналиев ушел в отставку по собственному желанию из-за серьезных недоработок в подготовке аппаратом правительства документов международного масштаба.

После скандала в связи с аварией на Бишкекской ТЭЦ в ГКНБ возбуждено несколько уголовных дел, арестованы некоторые топ-менеджеры энергоотрасли.
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