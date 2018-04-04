Генерального директора «Электрических станций» вызвали на допрос в ГКНБ

Генерального директора ОАО «Электрические станции» Улука Кыдырбаева вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники.

На допрос также вызвали руководителя группы по модернизации ТЭЦ Бишкека Темирлана Бримкулова. Со вчерашнего вечера они находятся в ГКНБ. Их допрашивают по аварии, которая произошла в конце января.

Ранее Главное следственное управление ГКНБ возбудило уголовное дело и задержало бывшего первого заместителя генерального директора ОАО «Электрические станции» Бердибека Боркоева и технического директора Алмаза Жусупбекова.

Несмотря на несоответствие квалификационным требованиям, при проведении конкурса для закупки ремонтных работ котлоагрегатов ТЭЦ Бишкека заключен договор с фиктивным подрядчиком. Однако ремонт выполнен собственными силами коллектива.