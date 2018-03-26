12:20
USD 68.17
EUR 84.09
RUB 1.19
Общество

Фиктивный ремонт ТЭЦ. ГКНБ допросил экс-руководителя аппарата правительства

В ГКНБ ИА «24.kg» подтвердили причастность экс-руководителя аппарата правительства Нурханбека Момуналиева к фиктивному ремонту ТЭЦ.

После скандала в связи с аварией на Бишкекской ТЭЦ в ГКНБ возбудили несколько уголовных дел, арестованы некоторые топ-менеджеры энергоотрасли.

Нурханбек Момуналиев подал в отставку с поста руководителя аппарата правительства по собственному желанию в марте.

Читайте по теме
Имеет ли отношение к ремонту ТЭЦ Бишкека экс-глава аппарата правительства
После его ухода стало известно, что его близкая родственница является учредителем ОсОО «Aimar Energy», с которым ОАО «Электрические станции» заключило фиктивный договор на ремонт котлоагрегатов столичной теплоцентрали.

Допрос Нурханбека Момуналиева состоялся 22 марта. Его допросили по фактам фиктивного тендера, списания и присвоения крупных сумм денежных средств, выделенных для ремонтных и подготовительных работ на отопительный сезон-2017/18.

В ГКНБ подтвердили, что учредителем Aimar Energy числится близкая родственница бывшего чиновника.
Ссылка:
просмотров: 2148
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке решили завершить отопительный сезон В Бишкеке решили завершить отопительный сезон
Как кыргызстанцы превратились в&nbsp;австрийских псевдоинвесторов Как кыргызстанцы превратились в австрийских псевдоинвесторов
Опять гуляем. Кыргызстанцы будут отдыхать 7-9 апреля Опять гуляем. Кыргызстанцы будут отдыхать 7-9 апреля
В новом качестве. Президент Туркмении исполнил хит 1980-х и взорвал Интернет В новом качестве. Президент Туркмении исполнил хит 1980-х и взорвал Интернет
Бизнес
Узнайте, как пополнить баланс в&nbsp;роуминге Узнайте, как пополнить баланс в роуминге
Сотрудники ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; 24&nbsp;марта вышли на&nbsp;субботник Сотрудники ОАО «Международный аэропорт «Манас» 24 марта вышли на субботник
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; идет прием заявок на&nbsp;льготное кредитование для фермеров В «Бакай Банке» идет прием заявок на льготное кредитование для фермеров
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; успешно завершил отопительный сезон «Газпром Кыргызстан» успешно завершил отопительный сезон