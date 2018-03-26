Фиктивный ремонт ТЭЦ. ГКНБ допросил экс-руководителя аппарата правительства

В ГКНБ ИА «24.kg» подтвердили причастность экс-руководителя аппарата правительства Нурханбека Момуналиева к фиктивному ремонту ТЭЦ.
После скандала в связи с аварией на Бишкекской ТЭЦ в ГКНБ возбудили несколько уголовных дел, арестованы некоторые топ-менеджеры энергоотрасли.
Нурханбек Момуналиев подал в отставку с поста руководителя аппарата правительства по собственному желанию в марте.
Aimar Energy», с которым ОАО «Электрические станции» заключило фиктивный договор на ремонт котлоагрегатов столичной теплоцентрали.
Допрос Нурханбека Момуналиева состоялся 22 марта. Его допросили по фактам фиктивного тендера, списания и присвоения крупных сумм денежных средств, выделенных для ремонтных и подготовительных работ на отопительный сезон-2017/18.
В ГКНБ подтвердили, что учредителем Aimar Energy числится близкая родственница бывшего чиновника.