Фиктивный ремонт ТЭЦ. ГКНБ допросил экс-руководителя аппарата правительства

В ГКНБ ИА «24.kg» подтвердили причастность экс-руководителя аппарата правительства Нурханбека Момуналиева к фиктивному ремонту ТЭЦ.

После скандала в связи с аварией на Бишкекской ТЭЦ в ГКНБ возбудили несколько уголовных дел, арестованы некоторые топ-менеджеры энергоотрасли.

Нурханбек Момуналиев подал в отставку с поста руководителя аппарата правительства по собственному желанию в марте.

Читайте по теме Имеет ли отношение к ремонту ТЭЦ Бишкека экс-глава аппарата правительства

Aimar

Energy

После его ухода стало известно, что его близкая родственница является учредителем ОсОО «», с которым ОАО «Электрические станции» заключило фиктивный договор на ремонт котлоагрегатов столичной теплоцентрали.

Допрос Нурханбека Момуналиева состоялся 22 марта. Его допросили по фактам фиктивного тендера, списания и присвоения крупных сумм денежных средств, выделенных для ремонтных и подготовительных работ на отопительный сезон-2017/18.

В ГКНБ подтвердили, что учредителем Aimar Energy числится близкая родственница бывшего чиновника.