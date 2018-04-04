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Общество

В СИЗО ГКНБ отправился и глава группы по управлению модернизацией ТЭЦ Бишкека

Вслед за генеральным директором ОАО «Электрические станции» ГКНБ задержал исполнительного директора группы по управлению модернизацией ТЭЦ Бишкека Темирлана Бримкулова. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Возбуждено уголовное дело в отношении отдельных служащих ТЭЦ Бишкека, ОАО «Электрические станции», ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» по признакам преступления, предусмотренного статьей 221 УК КР. Это уголовное дело выделено в отдельное производство из уголовного дела, ранее возбужденного Генеральной прокуратурой 30 января 2018 года по факту аварии на столичной ТЭЦ.

Ранее ГКНБ задержал гендиректора «Электрических станций» Узака Кыдырбаева.

Темирлан Бримкулов водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.
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