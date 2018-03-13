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Власть

Семейный подряд. В проекте по модернизации ТЭЦ работают отец и сын Бримкуловы

Сын исполнительного директора проекта по модернизации ТЭЦ Темирлана Бримкулова задействован в этом же проекте. Об этом стало известно сегодня на заседании депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ и рациональному использованию кредита.

Информацию обнародовал депутат парламента Исхак Масалиев. По его словам, сын Темирлана Бримкулова работает вместе с отцом.

«Вам не кажется, что это неправильно? Среди 6 миллионов кыргызстанцев не нашли другого специалиста. Не корректно, чтобы отец и сын работали на одном предприятии. Даже если он лучший специалист, нужно было дома проконсультироваться», — отметил он.

Генеральный директор ОАО «Электрические станции» Узак Кадырбаев пояснил, что сын Бримкулова уже работал в компании — в службе эксплуатации и ремонта. А потом его перевели в проект по модернизации ТЭЦ.

Чынгыз Бримкулов — ведущий инженер-энергетик ТЭЦ Бишкека.
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