Все ГЭС и ТЭЦ Кыргызстана работают в штатном режиме

«Все объекты «Электрических станций» — ГЭС и ТЭЦ страны — работают в штатном режиме», — прокомментировали ИА «24.kg» в ОАО «Электрические станции».

По предоставленным данным, за прошедшие сутки ТЭЦ Бишкека выработала 7 миллионов 747 тысяч киловатт-часов электроэнергии. Температура подаваемой воды составила +80 градусов. На складе ТЭЦ находится 258 тысяч тонн угля. В сутки расходуется шесть тысяч тонн твердого топлива.

Энергетики готовы к несению зимнего максимума нагрузок. Нагрузки на оборудование не являются аномальными и сверхвысокими. ОАО «Электрические станции»

Накануне на встрече с президентом министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов сообщил, что из-за аномальных холодов могут выйти из строя электрические сети, котельные, теплотрассы.