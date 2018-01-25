Неделя холодов. Могут выйти из строя электросети, котельные, теплотрассы

По прогнозам, аномальные холода продлятся в Кыргызстане неделю. В это время могут выйти из строя электрические сети, котельные, теплотрассы, заявил сегодня министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов на встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым.
Глава МЧС рассказал о реализации специальных превентивных мероприятий по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, которые могут произойти из-за предстоящих холодов, и подготовке к возможным весенним паводкам, селям и оползням.
Сооронбай Жээнбеков отметил, что ситуация на перевалах, основных трассах страны и в отдаленных горных регионах должна быть под постоянным контролем МЧС, независимо от погодных условий и осадков. Он подчеркнул, что до наступления паводкового сезона необходимо начать работы по укреплению дамб на крупных реках для защиты населенных пунктов.
Кубатбек Боронов сообщил, что распространено штормовое предупреждение о предстоящих холодах: циклон со стороны России и Казахстана подошел и к нашей стране.