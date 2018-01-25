Неделя холодов. Могут выйти из строя электросети, котельные, теплотрассы

По прогнозам, аномальные холода продлятся в Кыргызстане неделю. В это время могут выйти из строя электрические сети, котельные, теплотрассы, заявил сегодня министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов на встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Глава МЧС рассказал о реализации специальных превентивных мероприятий по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, которые могут произойти из-за предстоящих холодов, и подготовке к возможным весенним паводкам, селям и оползням.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что ситуация на перевалах, основных трассах страны и в отдаленных горных регионах должна быть под постоянным контролем МЧС, независимо от погодных условий и осадков. Он подчеркнул, что до наступления паводкового сезона необходимо начать работы по укреплению дамб на крупных реках для защиты населенных пунктов.

Кубатбек Боронов сообщил, что распространено штормовое предупреждение о предстоящих холодах: циклон со стороны России и Казахстана подошел и к нашей стране.

«Можем сказать, что эти холода уже наступили сегодня. Они будут продолжаться примерно неделю или чуть больше. Все службы гражданской защиты подготовлены и предупреждены. В случае выхода из строя объектов инфраструктур аварийные службы должны четко и слаженно взаимодействовать и оперативно ликвидировать любые последствия. Из-за холода могут выйти из строя электрические сети, котельные, теплотрассы. Все службы получили соответствующую информацию», — заключил Кубатбек Боронов.