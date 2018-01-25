02:31
-11
USD 68.41
EUR 84.42
RUB 1.21
Власть

Неделя холодов. Могут выйти из строя электросети, котельные, теплотрассы

По прогнозам, аномальные холода продлятся в Кыргызстане неделю. В это время могут выйти из строя электрические сети, котельные, теплотрассы, заявил сегодня министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов на встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Глава МЧС рассказал о реализации специальных превентивных мероприятий по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, которые могут произойти из-за предстоящих холодов, и подготовке к возможным весенним паводкам, селям и оползням.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что ситуация на перевалах, основных трассах страны и в отдаленных горных регионах должна быть под постоянным контролем МЧС, независимо от погодных условий и осадков. Он подчеркнул, что до наступления паводкового сезона необходимо начать работы по укреплению дамб на крупных реках для защиты населенных пунктов.

Кубатбек Боронов сообщил, что распространено штормовое предупреждение о предстоящих холодах: циклон со стороны России и Казахстана подошел и к нашей стране.

«Можем сказать, что эти холода уже наступили сегодня. Они будут продолжаться примерно неделю или чуть больше. Все службы гражданской защиты подготовлены и предупреждены. В случае выхода из строя объектов инфраструктур аварийные службы должны четко и слаженно взаимодействовать и оперативно ликвидировать любые последствия. Из-за холода могут выйти из строя электрические сети, котельные, теплотрассы. Все службы получили соответствующую информацию», — заключил Кубатбек Боронов.
Ссылка:
просмотров: 981
Версия для печати
Материалы по теме
Есть предложения? Каждая область должна иметь собственный бренд
Если не прекратят, введу прямое госуправление. Президент о депутатских играх
Не те предпочтения. Президент раскритиковал Российско-Кыргызский фонд развития
Президент о развитии регионов: Откуда больше депутатов,туда больше и вкладывают
РКФР и ОАО «Гарантийный фонд» должны обеспечить льготными кредитами регионы
США готовы сотрудничать с Кыргызстаном, несмотря на некоторые разногласия
Сооронбай Жээнбеков рассказал о недостатках избирательной системы Кыргызстана
Сооронбай Жээнбеков поручил составить реестр религиозных организаций Кыргызстана
Владимир Путин поздравил президента и народ Кыргызстана с Новым годом
В 2018 году президент и кабмин будут исполнять предвыборные обещания
Популярные новости
Если не&nbsp;прекратят, введу прямое госуправление. Президент о&nbsp;депутатских играх Если не прекратят, введу прямое госуправление. Президент о депутатских играх
Не&nbsp;те&nbsp;предпочтения. Президент раскритиковал Российско-Кыргызский фонд развития Не те предпочтения. Президент раскритиковал Российско-Кыргызский фонд развития
Депутаты критикуют правительство за&nbsp;выбор компании Huawei для &laquo;Умного города&raquo; Депутаты критикуют правительство за выбор компании Huawei для «Умного города»
Владимир Путин нырнул в&nbsp;ледяную прорубь в&nbsp;крещенскую ночь Владимир Путин нырнул в ледяную прорубь в крещенскую ночь
Бизнес
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом
Будь всегда на&nbsp;связи с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;MegaCom Будь всегда на связи с интернет-роумингом от MegaCom