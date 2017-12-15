Несмотря на мороз. В Бишкеке зажгли главную елку страны

Снега в Бишкеке в этом году совсем мало. А вот мороз на улице стоит вполне зимний. Но это не остановило горожан от того, чтобы прийти на площадь Ала-Тоо на праздник зажжения главной елки страны.

Несмотря на минусовую температуру, на площади собралось несколько сотен человек. Жители и гости столицы две недели наблюдали за тем, как устанавливают елку и украшают площадь.

Главная елка страны все та же. Ее высота составляет 25 метров . Елку украшает около тысячи игрушек и около 40 тысяч светодиодных светильников. Всего на конструкции закреплено 2,4 тысячи хвойных веток.

Всего же в Бишкеке установят 15 елок. Самые большие будут у здания Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова ( 18 метров ) и на площади Победы ( 10 метров ).

Сама площадь Ала-Тоо тоже преобразилась. Ее украсили специальными светодиодными фигурами. Чего тут только нет — и шары, и олени, и специальные домики. А вход в арку украшает надпись «2018» как символ наступающего года.

После официальных выступлений собравшиеся, как в детстве, дружно позвали Дедушку Мороза и Снегурочку. Как же без них? Мгновение спустя главная лесная красавица наконец засверкала разноцветными огнями.

Продолжилось торжество концертом с участием танцевальных и музыкальных коллективов столицы.

Отметим, что в этом году новогодний праздник обойдется городской казне значительно дороже, чем в 2016 году. Так, режиссер новогоднего шоу обойдется Бишкеку в 12 раз дороже, чем в прошлом году. Кроме того, на новогодний салют потратят полмиллиона сомов.

Отметим, что сегодня в Бишкеке открылись елочные базары. Муниципалитет безвозмездно предоставляет для продажи елок места на улице Ташкентской, 17 (магазин МП «Зеленстрой»), на пересечении улиц Медерова и Шабдана Баатыра, проспекта Чуй и улицы Чолпон-Атинской. Базары будут работать до 31 декабря.