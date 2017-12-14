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Общество

На новогодний салют в Бишкеке потратят полмиллиона сомов

В Бишкеке режиссеру заплатят 3,3 миллиона сомов за новогоднюю постановку на площади Ала-Тоо. В тендерной заявке, размещенной на портале государственных закупок, лот указан как приобретение услуг режиссера-постановщика для подготовки и организации трех новогодних мероприятий: зажжение елки (15 декабря) и утренний и вечерний блоки 31 декабря.

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Редакция ИА «24.kg» сравнила расходы столичного муниципалитета на режиссера с прошлогодними: в 2017-м городские власти заложили на эту статью в 12 раз больше средств. В мэрии Бишкека сообщили, что 3 миллиона 454 тысячи сомов предусмотрены на проведение мероприятий 15 и 31 декабря.

В расходы включены:

— оплата за аренду светооборудования, звукового оборудования, трех LED-экранов и железной конструкции — 1,8 миллиона сомов;

— оплата режиссерско-постановочной группе, творческим коллективам, артистам, услуги звукозаписи и аренда новогодних костюмов — 600 тысяч;

— новогодний праздничный фейерверк — 500 тысяч;

— художественное оформление сцены и сценической конструкции — 394 тысячи;

— услуги видеосъемки и промо-ролика — 140 тысяч;

— аренда биотуалетов — 20 тысяч сомов.

Отмечено также, что Управление культуры мэрии Бишкека для проведения и организации ряда новогодних мероприятий объявило единый тендер на закупку, и сумма в нем представлена общая.

Отметим, в прошлом году режиссеру-постановщику новогоднего шоу заплатили 260,9 тысячи сомов. В эту же сумму был заложен и фейерверк. В 2017-м только на фейерверк мэрия потратит в два раза больше.
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