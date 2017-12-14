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Общество

Режиссер новогоднего шоу обойдется Бишкеку в 12 раз дороже, чем в прошлом году

Мэрия Бишкека объявила тендер на приобретение услуг режиссера-постановщика для подготовки и организации трех новогодних мероприятий — зажжения елки (15 декабря) и утреннего и вечернего блоков 31 декабря. На эти цели из городского бюджета готовы потратить 3,3 миллиона сомов.

Примечательно, что в 2016 году режиссеру-постановщику заплатили лишь 260,9 тысячи сомов. За год цена на услугу, по мнению мэрии, выросла в 12 раз!

На фоне постоянной нехватки средств на развитие Бишкека и решение насущных проблем такая щедрость городских властей кажется как минимум непонятной.
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