Новый год обойдется Бишкеку в четверть миллиона долларов

Празднование Нового года обойдется Бишкеку в $271 тысячу. Сегодня столичный муниципалитет разослал разъяснения по тратам на предстоящий праздник, которые кажутся городским чиновникам вполне оправданными.

В этом году на световое оформление столицы мэрия потратила 15 миллионов 580 тысяч сомов. В прошлом году аппетиты городских чиновников были меньше, тогда на эту статью заложили 13 миллионов.

Оформление главной елки страны обошлось бюджету в 1,2 миллиона сомов, площади — в 2,8 миллиона.

Особой гордостью мэрия Бишкека считает светодиодное 3D-полотно за 9 миллионов сомов. Кроме того, на монтаж, расходные материалы и эксплуатацию техники направили 2,5 миллиона.

Накануне мэрия объявила еще один тендер на 3,4 миллиона сомов. В заявке было указано, что деньги нужны для оплаты услуг режиссера, то есть в 12 раз больше, чем в 2016 году. Однако позже в муниципалитете объяснили, что «это общая творческая заявка» на несколько позиций.

Таким образом, мэрия Бишкека потратит на празднование Нового 2018 года 18 миллионов 948 тысяч сомов. В пересчете на доллары по нынешнему курсу Национального банка КР это $271 тысяча 850.

Отметим, в прошлом году столичный муниципалитет обвиняли в излишней расточительности в связи с празднованием Нового года. Однако тогда, согласно данным портала государственных закупок, мэрия потратила меньше: 15 миллионов 129 тысяч 660 сомов.

Впрочем, из комментариев, которые столичные чиновники раздают в СМИ, понятно — проблемы в таких тратах они не видят, более того, вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова считает, что бюджет на такие статьи в последующие годы нужно только увеличивать.

Кстати, в ноябре материальную помощь в виде 1 тысячи сомов беременным студенткам в столице отменили. Более того, в Бишкеке переполнены детские сады и школы, и мэрия все время просит помощи в строительстве новых. Много лет не могут решить в городе и проблему уличного освещения, которого просто нет. Чиновники все время говорят о недостаточном финансировании и дырах в столичном бюджете. Но только не для праздника.