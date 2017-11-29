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Общество

Беременные студентки больше не будут получать стипендию от мэрии Бишкека

Беременные студентки больше не будут получать стипендию от мэрии Бишкека. Решение принято сегодня на очередной сессии столичного кенеша.

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В справке-обосновании к постановлению отмечается, что из 71 получательницы 100-процентно имеют полные семьи и за получением помощи приезжают на дорогостоящих автомобилях.

Поэтому материальная помощь в виде 1 тысячи сомов исключается.

Вице-мэр Айгуль Рыскулова напомнила, что согласно постановлению правительства с 2018 года за рождение ребенка будут выплачивать «суйунчу» в размере 4 тысяч сомов.

Кроме того, документом устанавливается единый размер адресной социальной поддержки при рождении тройни и более детей.

Сейчас при рождении двойни в Бишкеке выплачивается 45 тысяч сомов, а тройни — 90 тысяч. Однако в последнее время были случаи рождения и четверняшек, что приводило к спорным вопросам о размере выплаты единовременной помощи. Такая единовременная материальная помощь предоставляется только в столице. 
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