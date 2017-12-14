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Общество

В Бишкеке режиссеру заплатят 3,3 миллиона сомов за новогоднюю постановку

В Бишкеке режиссеру заплатят 3,3 миллиона сомов за новогоднюю постановку на площади Ала-Тоо. Об этом сообщил портал государственных закупок.

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Управление культуры мэрии Бишкека объявило тендер на приобретение услуг режиссера-постановщика для подготовки и организации трех новогодних мероприятий: зажжение елки (15 декабря) и утренние и вечерние блоки 31 декабря.

Закупка осуществляется методом прямого договора.

Мероприятия должны проходить на государственном и официальном языках. Участнику конкурса следует разработать сценарный план, шоу-программу с привлечением творческих коллективов и артистов эстрады, а также художественное оформление сцены. Завершится праздник салютом.
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