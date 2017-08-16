Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 3

В Бишкеке продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении лидера партии «Ата Мекен» — депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова. Их обвиняют в коррупции.

ИА «24.kg» представляет хронику судебного процесса. Информация обновляется.

С тем, как начилася судебный процесс можно ознакомиться здесь. Вторая часть хроники здесь.

15 августа. Обвинения, ругань и врачи

20.10. Роза Отунбаева, присутствовавшая на процессе, назвала его «ежовским». Судья сделал замечание и потребовал покинуть зал, однако она отказалась. Конвой попытался ее вывести из суда, но потом отказался от затеи.

20.01. Ежовщина, пытки, беспредел — адвокаты возмущены нарушениями и требуют отложить процесс. Судья же решил завершить сегодня прения сторон и продлил заседание до 22.00. В суд прибыл омбудсмен Кубат Оторбаев.

18.55. Подсудимому Омурбеку Текебаеву вновь вызвали бригаду медиков скорой помощи. У него поднялось давление. Судья заявил, что намерен продолжать процесс, несмотря на возмущение родственников и адвокатов.

18.21. В суд требуют омбудсмена — вновь нарушается Трудовой кодекс. Адвокат напомнила судье о неоднократных нарушениях УПК и указала, что рабочий день уже закончился, предложив перенести слушания на завтра. Судья противится.

17.14. В суде вновь произошла перепалка. Судья перебил адвоката, заявив, что ее выступление к делу не относится. На возражения адвоката он пригрозил остановить прения.

15.26. Факт передачи Омурбеку Текебаеву и Дуйшенкулу Чотонову Алексеем Модиным первой части взятки размером $300 тысяч не подтвержден, как и не подтвержден факт передачи второго транша размером $700 тысяч.

14.44. По словам адвоката Чинары Джакупбековой, впервые о взятке в $1 миллион заявил бывший соратник Текебаева, Омурбек Абдырахманов в интервью одной из кыргызскоязычных газет. Омурбек Текебаев подал в суд за клевету и выиграл.

12.18. Адвокат Чинара Джакупбекова заявила, что обвинение ее подзащитного в коррупции — полный абсурд, а следствие собрало восемь томов дела без единого подтверждения и доказательств инкриминируемого подсудимым деяния.

Это дело не назовешь уголовным. Здесь все нарисовано, придумано. Это всего лишь политическое шоу. Чинара Джакупбекова

Адвокат Искен Афиджанов, что обвинения в коррупции провалились — следствие не смогло доказать, что Омурбек Текебаев причастен к попытке продажи сотовой компании MegaCom российским бизнесменам и вымогал у них взятку.

10.09. В суде продолжаются прения сторон. Четвертый день с речью выступает лидер партии «Ата Мекен». Судья несколько раз сделал замечание Омурбеку Текебаеву, после чего они вступили в перепалку.

14 августа. Соло Омурбека Текебаева

18.20. Адвокаты опять напомнили председательствующему судье, что рабочий день уже завершен. Он отметил, что не может прерывать прения. Но Омурбек Текебаев, выступающий с речью третий день, согласился продолжить завтра. В суде объявили перерыв.

17.35. Завершив речь в прениях, Омурбек Текебаев перешел к пояснению, на каком основании ему и Чотонову можно было бы предъявить обвинение в коррупции.

Читайте по теме Экзамен Текебаева. Если подсудимый будет оправдан, ЦИК допустит его к тесту 15.59. Во время выступления Омурбека Текебаева одна из присутствующих в зале сторонниц обвиняемых сфотографировала судью Айбека Эрниса уулу. Он это увидел и велел девушке удалить фото с телефона. Конвой вывел ее из зала заседания.

15.15. Выступление подсудимого Омурбека Текебаева в прениях длится уже третий день. Он начал выступать в четверг, 10 августа. Указывая на нестыковки и противоречия в показаниях свидетелей обвинения, подсудимый пытается доказать необоснованность инкриминируемых ему деяний.

10.47. Лидер партии «Ата Мекен» сделал заявление по поводу обнародованной аудиозаписи телефонных переговоров свидетелей — члена временного правительства Азимбека Бекназарова и экс-депутата парламента Камчыбека Ташиева. «Я допускаю возможность монтажа их разговора», — сказал Омурбек Текебаев.

10.08. Процесс начался с опозданием. Председательствующий судья, срочно уехал в сопровождении охраны. При этом подсудимых уже доставили.

11 августа. Прения продолжались часами

20.14. Юристы настояли, что это нарушение Трудового кодекса и УПК — проводить слушание в нерабочее время, судья подчинился. Процесс продолжится 14 августа. Ожидается, что в понедельник будет оглашен и приговор.

20.06. Десять часов прений назвали пыткой подсудимых. Адвокат Марат Эшперов попросил судью Айбека Эрнис уулу показать норму УПК, где разрешено проводить судебные заседания после завершения рабочего дня.

18.41. Адвокаты опять требуют от судьи не нарушать Трудовой кодекс и перенести процесс на понедельник, поскольку рабочее время закончилось. Судья отказался прерывать заседание, но после перерыва все-таки перенес процесс на понедельник, 14 августа.

Независимо от приговора суда я заявляю, что все обвинение сфальсифицировано, а дело — политический заказ. Омурбек Текебаев

16.33. Омурбек Текебаев рассказал, почему не было ужина с российскими бизнесменами в «Супаре». «Я был в указанное Маевским время на Конституционном совещании, а Чотонов и вовсе был в Оше вместе с Исмаилом Исаковым», — заявил подсудимый.

15.29. В суд, где продолжаются прения сторон, вновь пришла президент переходного периода Роза Отунбаева. Выступает Омурбек Текебаев. Он продолжает уличать свидетелей обвинения в противоречивых показаниях.

14.36. В прениях подсудимый Омурбек Текебаев заявил, что Алексея Модина 21 декабря не было в Бишкеке. Последний раз он прилетал в ноябре, и это подтверждает манифест перелетов бизнесмена, приобщенный к материалам уголовного дела.

11.51. Омурбек Текебаев настаивает, что с российским бизнесменом Леонидом Маевским не было встреч в Кыргызстане, кроме одной — 24 августа 2010 года по предложению Дуйшенкула Чотонова в кафе «Супара». Подсудимый рассказал подробно, о чем они там говорили.

Фото из Интернета. Омурбека Текебаева конвой доставил в Первомайский районный суд Бишкека

11.35. Омурбек Текебаев обвинил следствие в фальсификации показаний свидетелей. «Следствие старается построить все так, чтобы его ложь совпала с моим графиком», - утверждает подсудимый.

11.04. Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев представил подробную хронологию того, что делал и где находился 13 мая 2010 года, в день, когда якобы состоялась его встреча с российским бизнесменом Леонидом Маевским.

10 августа. Обвинение определилось со сроками

19.21. Вслед за Омурбеком Текебаевым плохо стало и судье, но медики еще не успели уехать. После того, как ему оказали помощь, он прервал заседание, хотя до этого отказывался сделать перерыв до следующего дня.

18.59. Во время прений сторон подсудимому Омурбеку Текебаеву стало плохо. Ему вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики оказали помощь депутату Жогорку Кенеша на месте.

Фото ИА «24.kg». Скорая помощь у здания Первомайского районного суда

18.31. Подсудимый Омурбек Текебаев устал и попросился на ужин. «Мне надо выпить лекарство и успеть к ужину. В тюрьме кормят по часам», — пояснил он. Судья ответил отказом.

18.20. Лидер партии «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев, выступая, остановился на деятельности временного правительства. По его словам, в нем все вопросы решались большинством голосом одиннадцати членов ВП.

18.07. Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев сделал судье замечание, что тот не слушает его, и попросил отключить телефон.

17.45. После выступлений прокурора и адвокатов слово дали бывшему главе МЧС, подсудимому Дуйшенкулу Чотонову. Он назвал уголовное дело политическим заказом, основанным на слухах.

Читайте по теме Омурбеку Текебаеву отказано в обеспечении условий для сдачи теста по госязыку 17.32. Адвокаты Дуйшенкула Чотонова просят суд оправдать их подзащитного и возбудить уголовное дело в отношении российских бизнесменов Леонида Маевского и Алексея Модина за клеветнические показания на Омурбека Текебаева и бывшего главу МЧС.

16.18. Государственный адвокат, предоставленный Омурбеку Текебаеву, заявила, что доказательная база, состоящая из 55 пунктов, собрана следствием неграмотно и противоречит самому обвинению.

15.52. Прокурор Нурмат Исраилов заявил, что вина обоих подсудимых полностью доказана. Он также считает, что адвокатам обвиняемых не удалось опровергнуть встречу Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова с российским бизнесменом Леонидом Маевским.

Гособвинение запросило для Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова 10 лет и 8 лет лишения свободы.

15.15. По словам прокурора, подсудимый Омурбек Текебаев в 2010 году вел активную работу по продаже активов ЗАО «Альфа-Телеком». Российскому бизнесмену Леониду Маевскому он обещал решить вопрос только после получения $1 миллиона.

14.44. После нескольких дней перерыва в суде приступили к прениям сторон. Адвокаты лидера партии «Ата Мекен» на процессе отсутствуют. Его интересы представляет государственный адвокат.

7 августа. Допрос подсудимого Дуйшенкула Чотонова

16.16. Допрос подсудимых Омурбека и Дуйшенкула Чотонова завершился. Теперь должны начаться прения сторон. Адвокаты просили неделю на подготовку, но судья назначил следующее заседание на 9 августа.

15.24. Дуйшенкул Чотонов рассказал на допросе, что до сих пор пользуется телефоном, который приобрел до 2010 года, и о том, что до сих пор так и не подтвердилось, что он хотя бы раз разговаривал по телефону с Маевским.

14.38. «Маевский великолепно играет написанную ему роль», — заявил сегодня в суде во время допроса подсудимый экс-министр МЧС Дуйшенкул Чотонов. И отметил, что с бизнесменом встречался лишь дважды, а не пять раз, как утверждает свидетель.

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12.07. Одному из свидетелей – бывшему депутату Жогорку Кенеша Омурбеку Абдырахманову – приписали наличие идеи фикс. Состоит она в том, чтобы во всем обвинять Омурбека Текебаева.

11.43. Дуйшенкул Чотонов рассказал в суде, почему следствию так важно связать его встречу с бизнесменом Леонидом Маевским именно с 13 мая 2010 года. А потом подробно объяснил, почему именно в этот день никак не мог встретиться с главным свидетелем обвинения.

11.39. В суде начался допрос второго обвиняемого – бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова. Он вспоминал, где и когда встречался с главным свидетелем обвинения Леонидом Маевским.

11.22. В суде завершился допрос депутата парламента Омурбека Текебаева. Разбирались с тем, в какой валюте передали ему деньги от Маевского – в евро или долларах.

4 августа. Допрос подсудимого Омурбека Текебаева

17.47. На процессе в ходе допроса депутата Жогорку Кенеша выяснили его алкогольные предпочтения.

Я могу вина пригубить. Но только по праздникам. А водку или другие горячительные напитки вообще не пью. Не любитель. Омурбек Текебаев

17.11. Омурбек Текебаев утверждает, что все показания против него и Чотонова построены на нестыковках и противоречиях, начиная с дат встреч. «Получается, все обвинение построено на слухах», — считает он.

16.10. Омурбека Текебаева объяснил свою позицию по национализации 100 процентов акций MegaCom. Он подчеркнул, что как социалист он выступает за передачу активов компании государству.

15.38. «Абдырахманов не видел в моем кабинете Маевского», - заявил Омурбек Текебаев и объяснил, каких российских бизнесменов мог видеть его бывший коллега.

15.04. Подсудимый Омурбек Текебаев опроверг показания еще одного свидетеля обвинения. Он указал на противоречия в словах главы MegaCom Азата Базаркулова.

14.48. Омурбек Текебаев рассказал о поездке в Москву 1 сентября 2010 года. Депутат подтвердил, что он действительно встречался с Маевским в Москве в маленькой квартире. Есть около 20 свидетелей.

Я хотел заручиться поддержкой российских депутатов в преддверии выборов в парламент в октябре 2010 года. Именно об этом мы и говорили с Маевским. Омурбек Текебаев

11.55. Подсудимый Омурбек Текебаев полностью опровергает показания Леонида Маевского. По его словам, он никогда не вел с Маевским разговоров о продаже активов MegaCom и в 2010 году не курировал вопросы экономики и объектов, подлежащих национализации.

11.32. В суде произошла очередная словесная перепалка. На этот раз поругались адвокат Омурбека Текебаева Чинара Джакупбекова и судья Айбек Эрнис уулу.

11.06. Омурбек Текебаев утверждает, что вход в Дом правительства в 2010 году охраняли автоматчики, поэтому один из свидетелей – Алексей Модин – не мог беспрепятственно попасть в Дом правительства и кабинет члена временного правительства.

10.41. Подсудимый Омурбек Текебаев рассказал, что делал 13 мая 2010 года, когда, по утверждению свидетелей Леонида Маевского и Алексея Модина он встречался с ними по поводу продажи MagaCom.

10.11. В суде продолжается допрос подсудимых. Адвокаты попросили разрешить видеосъемку допроса депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева. Однако судья Айбек Эрнис уулу отказал.

3 августа. Договорились до погоды и психиатра

18.21. Во время допроса подсудимый депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев рассказал, зачем встречался он по рекомендации Дуйшенкула Чотонова с Леонидом Маевским 24 августа 2010 года.

17.48. В суде начали допрос обвиняемых. Адвокат Чинара Джакупбекова просит Текебаева разъяснить, какую именно отрасль он курировал во временном правительстве, являясь заместителем главы ВП, и мог ли он давать указания другим временным министрам.

Адвокаты заявили 19 ходатайство об отводе судьи. Как и раньше, в его удовлетворении отказано.

15.24. Адвокаты ходатайствуют о прекращении уголовного дела. По словам юристов, следствием не установлен курьер, который якобы доставил из Москвы в Бишкек Текебаеву и Чотонову $700 тысяч. Следовательно, нет события преступления, и дело надо прекращать.

14.58. Суд просят приобщить к делу метеопрогноз за 13 мая 2010-го. Тогда в Бишкеке стояла холодная погода: +18 градусов в дневное время. «А в «Супаре», что за городом, температура и вовсе едва достигала 10-12 градусов. Маевский же с Модиным утверждают, что тогда было жарко, и мы сидели на открытой площадке», — пояснил Омурбек Текебаев.

Страсти накаляются. В суде поругались прокурор, адвокат и судья. Причиной стало очередное ходатайство защитников подсудимых.

11.26. Суд отказал адвокатам в очередном ходатайстве. В частности, о законности возбуждения уголовного дела в отношении подсудимых генеральным прокурором и направлении соответствующего заявления в Конституционную палату.

10.51. Адвокаты ходатайствуют о допросе дополнительных свидетелей. В частности, сотрудников Фонда по управлению госимуществом. Судья по традиции ходатайство отклонил.

10.53. Адвокаты провели эксперимент и нашли в «Белом доме» кабинет, который Омурбек Текебаев занимал в 2010 году. Диск с видеозаписью суд принял к рассмотрению.

2 августа. Так встречались или нет?

18.13. Адвокаты заявили отвод судье, он отказал в семнадцатый раз. По его словам, заявленный адвокатами отвод необоснован.

17.26. Адвокаты заявили о необходимости провести закрытое заседание суда, чтобы разобраться со схемой кабинетов Дома правительства и тем, кто их занимал в 2010 году. Судья отметил, что не имеет доступа к секретным документам, и отклонил ходатайство.

16.58. Адвокаты подсудимых просили вызвать в суд в качестве свидетеля премьер-министра и кандидата в президенты от СДПК Сооронбая Жээнбекова. Ходатайство отклонили.

16.28. В суде показали видео с опознания бывшим нардепом Омурбеком Абдырахмановым ключевого свидетеля обвинения — российского бизнесмена Алексея Модина. Абдырахманов сказал, что узнал его по короткой — практически под «ноль» — стрижке.

Читайте по теме Экзамен для Текебаева. Уполномоченные представители повторно обратились в ЦИК 15.28. Представленная в суде видеозапись заседания Конституционного совещания от 13 мая 2010 года опровергает еще один пункт показаний Леонида Маевского и Алексея Модина. По их словам, в это день Омурбек Текебаев встречался с ними в «Супаре» и требовал $1 миллион за активы MegaCom. На записи видно, что в это время обвиняемый выступает на заседании Конституционного совещания.

11.57. В суде продемонстрировали видеозапись допроса в ГКНБ российского бизнесмена Леонида Маевского. Вновь выявлены нестыковки в показаниях. Кроме того, секретарь Леонида Маевского Наталья Самсонкина не опознала Дуйшенкула Чотонова, который якобы посещал офис бизнесмена в Москве.

10.34. Алексей Модин опять путается в показаниях. Сегодня присутствующим показали видеофиксацию, где он указывал следователям на якобы кабинет Омурбека Текебаева, где они встречались в мае 2010 года. Но, как заявили в суде, на самом деле свидетель указал на служебное помещение Алмазбека Атамбаева, которое тот занимал в 2010 году.

1 августа. Нестыковки продолжаются

15.51. В суде выявились нестыковки в показаниях еще одного свидетеля - главы MegaCom Азата Базаркулова. В частности, появилась путаница в датах встреч с Текебаевым и Чотоновым, во время которых якобы шла о смене топ-менеджмента ЗАО «Альфа Телеком».

Читайте по теме Больше не протестуем. В Бишкеке суд временно ограничил акции протеста Адвокат подсудимых заявил ходатайство о вызове в суд специалиста-финансиста. В материалах дела есть документы о движении денег со счета Леонида Маевского, но там использованы банковские термины, которые защитники и обвиняемые не понимают. Судья отказал в удовлетворении ходатайства.

11.55. Леонид Маевский не связывался ни разу по телефону с мая по декабрь 2010 года ни с Омурбеком Текебаевым, ни с Дуйшенкулом Чотоновым. Сам свидетель утверждает, что созванивался и с Чотоновым и с Текебаевым, особенно часто после того, как те, по его словам, получили $1 миллион.

31 июля. Пробелы в показаниях свидетелей

17.10. В суде выяснили, в каком отеле проживал российский бизнесмен Леонид Маевский в 2010 году, когда приезжал в Кыргызстан. Как оказалось, с 27 по 30 сентября он останавливался в гостинице Golden Dragon, там же он проживал и 21-22 декабря.

15.18. Судья зачитал показания бывшего депутата Жогорку Кенеша Омурбека Абдырахманова, данные им во время следствия. Он не смог ответить на вопрос, от кого именно услышал, что российские бизнесмены Леонид Маевский и Алексей Модин заплатили Текебаеву и Чотонову в 2010 году $1 миллион за продвижение сделки по MegaCom.

11.12. Выявлены несоответствия в показаниях свидетеля обвинения Алексея Модина. Установлено, что его не было в Бишкеке ни 13 мая, ни 21 декабря 2010 года. Ранее в показаниях бизнесмен указывал именно эти даты якобы прибытия в Бишкек.

10.51. В суде продолжается исследование материалов. В результате выяснилось, что Леонид Маевский прилетел в Бишкек в августе 2010 года. Он пробыл в Кыргызстане три дня - с 22 по 25 августа. Сам же главный свидетель обвинения утверждал, что был в стране в сентябре 2010 года.

Как Омурбек Текебаев оказался в суде

Лидера партии «Ата Мекен», депутата Жогорку Кенеша задержали в аэропорту «Манас» ночью 26 февраля 2017 года в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой уголовного дела. Вместе с ним по этому делу проходит и бывший министр чрезвычайных ситуаций Дуйшенкул Чотонов.

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По данным ГКНБ, поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление российского бизнесмена Леонида Маевского о том, что якобы в 2010 году он предал $1 миллион Омурбеку Текебаеву для положительного решения вопроса с продажей сотового оператора MegaCom, который после свержения Курманбека Бакиева временное правительство национализировало. В этой сделке Дуйшенкул Чотонов выступил якобы посредником.

«ГКНБ получил оперативные данные, которые ранее озвучивал бывший депутат ЖК Омурбек Абдырахманов. В мае 2010 года Чотонов и Маматкеримов организовали встречу Текебаева с Маевским. Тогда российскому предпринимателю предложили приобрести акции компании «Альфа Телеком», предварительно дав $1 миллион», — рассказал в Жогорку Кенеше глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев.

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По его словам, доверенные лица Текебаева получили деньги двумя траншами — $300 тысяч и $700 тысяч. «Как только он получил деньги, условия изменились. Текебаев потребовал проценты от сделки по условиям купли-продажи компании. В результате возник спор. Текебаев не выполнил взятые на себя обязательства. Маевский является потерпевшей стороной», — отметил Абдиль Сегизбаев.

Через двое суток после задержания в аэропорту «Манас» Омурбека Текебаева арестовали и заключили в СИЗО ГКНБ. На данный момент он остается под стражей.

Уже 21 апреля следователи предъявили лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву окончательное обвинение. А 16 мая уголовное дело в отношении него передали в суд. Всего по делу собрано семь томов материалов.

С первой частью судебной хроники, с тем, как начинался громкий процесс, можно ознакомиться здесь.