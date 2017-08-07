Дело Текебаева. 13-14 мая Чотонов не мог встретиться с Модиным

Бывший глава МЧС Дуйшенкул Чотонов рассказал, что не мог встретиться с Модиным 13-14 мая. Об этом он заявил сегодня в суде.

По его словам, 13 мая он был на юге Кыргызстана, занимался делами, связанными с неспокойной обстановкой после апрельских событий 2010 года. «Там были Айтмамат Кадырбаев, Суйун Омурзаков, Курсан Асанов, Мамасадык Бакиров. В 10.00 14 мая освободили от протестующих Джалал-Абадскую областную администрацию», — рассказал Дуйшенкул Чотонов.

В качестве доказательства он предоставил фотографию, сделанную после освобождения здания. На ней Дуйшенкул Чотонов запечатлен с Исмаилом Исаковым и Сооронбаем Жээнбековым.