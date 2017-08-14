Дело Текебаева. Подсудимый говорит о монтаже аудиозаписи свидетелей

В Первомайском райсуде Бишкека по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова сегодня продолжаются прения сторон.

Перед основным выступлением обвиняемый лидер партии «Ата Мекен» сделал заявление по поводу обнародованной аудиозаписи телефонных переговоров свидетелей — члена временного правительства Азимбека Бекназарова и экс-депутата парламента Камчыбека Ташиева.

Согласно аудиозаписи, Азимбек Бекназаров и Камчыбек Ташиев разговаривают о судебном процессе Омурбека Текебаева и якобы признаются, что им пришлось давать ложные показания.

Омурбек Текебаев зачитал цитаты из показаний, которые ранее Азимбек Бекназаров дал в суде в качестве свидетеля защиты. Он рассказывает о создании временного правительства и распределении полномочий в 2010 году.

«В свидетельских показаниях Бекназаров рассказывает об исторических событиях, где участвовали многие люди. Поэтому он не мог врать о явных вещах. Я допускаю возможность монтажа их разговора с Ташиевым», — сказал Омурбек Текебаев.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.