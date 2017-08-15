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Общество

Дело Текебаева. Подсудимый и судья ругаются: Не ори! — Я не ору!

В Первомайском райсуде Бишкека по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова сегодня продолжаются прения сторон. Четвертый день с речью выступает лидер партии «Ата Мекен».

Сегодня в суде произошла очередная перепалка между подсудимым и судьей.

Айбек Эрнис уулу несколько раз сделал замечание Омурбеку Текебаеву, требуя ограничиться в своем выступлении информацией только в рамках уголовного дела и не орать.

На что обвиняемый парировал, что при необходимости, если нужно будет привести примеры, то будет говорить о исторических фактах, начиная с античных времен.

«Я не ору, я просто громко говорю. Я вынужден защищать свои права, так как вы постоянно пытаетесь меня заткнуть. Это не говори, то не говори. Теперь еще «тихо выступай». Вы не можете управлять моим голосом, как радиоприемником. Тем более, это мой стиль. Я всегда так выступаю», — сказал Омурбек Текебаев.

Ожидается, что сегодня подсудимый завершит свою речь. В прениях должны выступить и его адвокаты — Чинара Джакупбекова, Искен Афиджанов и Канатбек Хасанов.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов обвиняются в коррупции. Гособвинение просит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества лидеру партии «Ата Мекен». А бывшему министру чрезвычайных ситуаций — 8 лет с конфискацией имущества и запретом обоим три года занимать государственную должность.
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