12:48
+13
USD 67.24
EUR 73.35
RUB 1.18
Общество

На трассе Бишкек — Кара-Балта срубят более 3 тысяч деревьев

Вдоль трассы Бишкек — Кара-Балта срубят более трех тысяч деревьев. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

Отмечено, что деревья вырубят на некоторых участках дороги, так как предполагается увеличить число полос с двух до четырех и с четырех до шести. В частности, вырубят деревья за постом ГАИ (поворот на село Маловодное).

Планируется срубить 1 тысячу 376 деревьев, диаметр которых не превышает 32 сантиметра. Вырубке подлежит 1 тысяча 972 дерева диаметром больше 32 сантиметров.

В Минтрансе добавили, что вместо вырубленных деревьев посадят 4,3 тысячи саженцев. Вырубка деревьев согласована с местными органами власти. Деревья, находящиеся в частной собственности, отдадут владельцам.

Вдоль трассы намерены снести более двухсот объектов. На компенсации владельцам предусмотрено $2 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50740/
просмотров: 520
Версия для печати
Материалы по теме
Скульптуре у Театра оперы и балета в Бишкеке отбили голову
Пригородный рейс Бишкек — Кара-Балта принял первых пассажиров
Предприниматели не могут открыть бизнес на трассе Бишкек — Кара-Балта
Темир Сариев призвал Омурбека Бабанова не отвлекать внимание от своего кредита
Омурбек Бабанов рассказал, каким должен быть министр транспорта и дорог
Депутаты не понимают, почему меняют план ремонта дороги Бишкек — Кара-Балта
Дорога Бишкек — Кара-Балта. Миллионы сомов закатают в ямы
На дороге Бишкек — Ош появятся противолавинные галереи за счет гранта Японии
Непредвиденные работы на дороге Север — Юг составили $55 миллионов
В Бишкеке высадят 10 тысяч молодых лиственных деревьев
Популярные новости
Родственники обвиняемого в&nbsp;наезде на&nbsp;учеников оказывают давление на&nbsp;пострадавших Родственники обвиняемого в наезде на учеников оказывают давление на пострадавших
Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со&nbsp;смертельным исходом Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со смертельным исходом
Водитель, сбивший школьников, задержан Водитель, сбивший школьников, задержан
Нариман Тюлеев не&nbsp;жалеет о&nbsp;потерянном имуществе Нариман Тюлеев не жалеет о потерянном имуществе
Бизнес
MegaCom празднует свой день рождения! MegaCom празднует свой день рождения!
Более 7000 зрителей собрал мобильный оператор О! на&nbsp;концерте в&nbsp;Джалал-Абаде Более 7000 зрителей собрал мобильный оператор О! на концерте в Джалал-Абаде
ОсОО &laquo;Альянс Алтын&raquo; начало строительство дорог и&nbsp;инфраструктуры на&nbsp;&laquo;Джеруе&raquo; ОсОО «Альянс Алтын» начало строительство дорог и инфраструктуры на «Джеруе»
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; откроет новые точки бесплатного доступа в&nbsp;Интернет через wi-fi «Кыргызтелеком» откроет новые точки бесплатного доступа в Интернет через wi-fi