Вдоль трассы Бишкек — Кара-Балта срубят более трех тысяч деревьев. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

Отмечено, что деревья вырубят на некоторых участках дороги, так как предполагается увеличить число полос с двух до четырех и с четырех до шести. В частности, вырубят деревья за постом ГАИ (поворот на село Маловодное).

Планируется срубить 1 тысячу 376 деревьев, диаметр которых не превышает 32 сантиметра. Вырубке подлежит 1 тысяча 972 дерева диаметром больше 32 сантиметров.

В Минтрансе добавили, что вместо вырубленных деревьев посадят 4,3 тысячи саженцев. Вырубка деревьев согласована с местными органами власти. Деревья, находящиеся в частной собственности, отдадут владельцам.

Вдоль трассы намерены снести более двухсот объектов. На компенсации владельцам предусмотрено $2 миллиона.