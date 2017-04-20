12:54
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Экономика

На трассе Бишкек — Кара-Балта снесут более 200 объектов

На трассе Бишкек — Кара-Балта снесут более двухсот объектов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр транспорта и дорог Кыргызстана Жамшитбек Калилов.

По его словам, в настоящее время подрядчик согласовывает месторасположение карьеров, производит топографическую съемку. Коммерческие объекты удалят от стройплощадки. Проектом предусмотрена компенсация.

«По предварительной оценке, сносу подлежит более двухсот объектов. Проводилась независимая оценка торговых точек и определена их цена. АБР предусмотрел на выплату компенсаций $2 миллиона», — сказал Жамшитбек Калилов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/49995/
просмотров: 1908
Версия для печати
Материалы по теме
Туристический сезон в Кыргызстане не сорвется из-за ремонта дорог на Иссык-Куле
Выпавшие из проекта 9 километров трассы Бишкек — Кара-Балта реконструируют позже
Реконструкция дороги Бишкек — Кара-Балта начнется 15 апреля
KICB: Мы будем отвечать по гарантии, только если сами ее выпустим
Популярные новости
&laquo;Азия Молл&raquo;: как строится бизнес-империя Омурбека Бабанова «Азия Молл»: как строится бизнес-империя Омурбека Бабанова
Оплату за&nbsp;проезд через тоннель под перевалом Тоо-Ашуу автоматизируют Оплату за проезд через тоннель под перевалом Тоо-Ашуу автоматизируют
Кубанычбек Кулматов об&nbsp;ОсОО &laquo;Брид&raquo;: Мошенник должен ответить за&nbsp;свои действия Кубанычбек Кулматов об ОсОО «Брид»: Мошенник должен ответить за свои действия
МВФ похвалил Кыргызстан и&nbsp;предупредил о&nbsp;рисках для экономики МВФ похвалил Кыргызстан и предупредил о рисках для экономики
Бизнес
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom
Оператор О! сделал Интернет в&nbsp;сети Turkcell по&nbsp;1 сому за&nbsp;мегабайт Оператор О! сделал Интернет в сети Turkcell по 1 сому за мегабайт
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок