На трассе Бишкек — Кара-Балта снесут более двухсот объектов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр транспорта и дорог Кыргызстана Жамшитбек Калилов.

По его словам, в настоящее время подрядчик согласовывает месторасположение карьеров, производит топографическую съемку. Коммерческие объекты удалят от стройплощадки. Проектом предусмотрена компенсация.

«По предварительной оценке, сносу подлежит более двухсот объектов. Проводилась независимая оценка торговых точек и определена их цена. АБР предусмотрел на выплату компенсаций $2 миллиона», — сказал Жамшитбек Калилов.