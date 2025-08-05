Условий нет, зарплата низкая. Почему молодые врачи не хотят ехать в регионы

Кыргызстану предрекают катастрофу с медицинскими кадрами в ближайшие пять лет. Уже сейчас в больницах десятки вакансий, многие медработники — люди предпенсионного возраста, а молодежь в систему идет неохотно.

Врачей не хватает

По данным Министерства здравоохранения, медицинскую помощь населению в 2024 году оказывали 13 тысяч 178 врачей и 32 тысячи 827 специалистов со средним медицинским образованием. Обеспеченность кадрами на душу населения

не растет

. В 2023 году на 10 тысяч человек приходилось почти в два раза меньше врачей, чем в 1990-м.

Сейчас укомплектованность врачебных должностей составляет 60 процентов, а средним медперсоналом — 65,4 процента.

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Хуже всего ситуация в Таласской и Чуйской областях.

В стране не хватает более 5 тысяч медработников, при этом четверть врачей старше 50 лет, многие из них пенсионеры.

Подготовка кадров с высшим медицинским образованием осуществляется на уровне додипломного, послевузовского (интернатура/ординатура) и непрерывного медицинского образования (дополнительное профессиональное образование).

Специалистов с высшим медицинским образованием в республике готовят 34 вуза, из них 12 государственных и 22 частных.

Послевузовское медицинское образование осуществляется в Кыргызской государственной медакадемии, Кыргызском государственном мединституте переподготовки и повышения квалификации (КГМИПиПК) и его южном филиале, Кыргызско-Российском Славянском и Ошском государственном университетах, Национальном центре кардиологии и терапии, Наццентре охраны материнства и детства, Национальном хирургическом центре, НИИ хирургии сердца и трансплантации органов, а также Кыргызском научно-исследовательском институте курортологии и восстановительного лечения.

Общее число выпускников послевузовского образования по итогам 2024 года составило 2 тысячи 114 человек (интернатура — 786, ординатура — 1 тысяча 328) по 127 специальностям, из них только 356 отучились на бюджете.

Отработать или заплатить

По

Закону

«Об охране здоровья граждан в КР» выпускники медицинских учебных заведений, учившиеся на бюджете, обязаны отработать не менее двух лет в регионах по направлению Минздрава.

Однако они чаще стали возмещать расходы государства, чтобы не ехать на отработку.

Например, в 2023 году из 436 выпускников до мест распределения доехали 288 (66 процентов), а 13 человек вернули бюджетные средства (3 процента). Судьбу остальных в Минздраве не уточнили.

В 2024 году распределению подлежали 356 выпускников, но на сегодня в отдаленных районах работают только 208 (58,4 процента), а 45 выпускников (12,6 процента) вернули бюджетные средства.

Назира Маматова (имя изменено по просьбе респондента) — одна из них.

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По словам молодого специалиста, ей пришлось возместить государству средства за шесть лет обучения на додипломном этапе — всего 240 тысяч сомов, включая 50 тысяч за стипендию. Вновь поступившим на медфак придется платить в разы больше, ведь стоимость обучения выросла.

«Стипендию я получала за отличную успеваемость и требование вернуть ее считаю несправедливым. С выплатой контракта мне помогли родители, и это тоже печально», — сказала врач в беседе с 24.kg.

Сложности молодого специалиста

Во время ординатуры Назира Маматова 1,5 года работала в больнице в городе Кант.

«Там обычно ставили на дежурства в приемное отделение. Один врач смотрит и тех, кто поступает, и госпитализированных в отделениях. Плюс надо заполнять освидетельствование (тех, кого привозят милиционеры). И самое страшное — ты должен смотреть за детьми, хотя я не педиатр по специальности, оканчивала «лечебное дело». За ночь в сезон ОРВИ за медпомощью обращались по 40-70 больных, и большая часть — дети», — вспоминает она.

После окончания учебы Назиру направили в Кемин. Она съездила в больницу, по структуре и работе оказалось так же, как и в Канте, поэтому не захотела там оставаться в первую очередь из-за условий работы.

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«Я кардиолог, мне сказали, что работать буду в поликлинике, а там у них только аппарат ЭКГ (электрокардиография), ЭХО-КГ (эхокардиография) нет, плюс не все лабораторные анализы делают. Для моей четкой работы нужно хотя бы ЭХО-КГ и суточный ЭКГ, иначе мне все время придется пациентов на диагностику в частные клиники направлять.

В Бишкеке их можно найти поблизости, а там даже до Токмака далеко, да и в Токмаке не все есть, я не представляю, как так работать. Думала дополнительно доучиться на ЭХО-КГ, чтобы самой за всем смотреть, но даже копию сертификата об окончании ординатуры мне не выдали. Пока не отработаем, не имеем права получать документ, соответственно, поступать на дополнительное образование тоже нельзя.

В итоге это было бы два года полного застоя и однотипной работы. Мне это не нравилось. Назира Маматова

Я хоть и окончила ординатуру, но молодой врач, и есть много вещей, которым должна еще учиться, чтобы иметь возможность давать лучшее пациентам.

Вторая причина — ⁠заработная плата. На полторы ставки в поликлинике зарплата составила бы 20-25 тысяч сомов после вычета налогов. Обещали по программе «Депозит врача» ежемесячно доплачивать по 20 тысяч сомов, но доплата оказалась ежеквартальной. Знакомые, которые получают депозит, сказали, что на руки после вычета налогов поступает лишь около 45 тысяч сомов. Да и выплату дают не всем и не везде в регионах. Не хотела ходить и разбираться с этим, а прожить одной в незнакомом месте на 20 тысяч сомов в месяц невозможно.

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Как и оплачивать дальнейшее обучение — все хорошие последипломные курсы стоят дорого. Например, обучение ЭХО-КГ стоит около 40 тысяч сомов в Кыргызстане, а хочется ездить за рубеж, повышать квалификацию, узнавать новые тенденции. Медицина стремительно движется вперед, каждый день новые знания, технологии, лекарства и всему надо учиться, без этого очень сложно быть врачом. Одно участие в курсах за границей может стоить $400-1000, а еще надо визу делать и перелеты оплачивать. В зарубежных клиниках специально бюджет закладывают на обучение каждого специалиста, чтобы они потом внедряли все новое в своей работе, у них и зарплата хорошая.

Мы молодые врачи, но нам уже по 26-28 лет, нам надо откладывать на собственное жилье, у нас будут, а у кого-то есть семья, дети. Мы и так живем за счет родителей до такого возраста, хотя бы после окончания учебы хотелось бы иметь возможность откладывать на жилье, машину«, — рассказала Назира.

И третья, наверное, самая важная причина, по которой родители сказали не ехать на отработку, — нет гарантии безопасности. Назира Маматова

«Минздрав отправляет нас на периферию, чтобы закрыть кадровый голод, но ответственности за нас, наше здоровье и безопасность не несет. Врачей часто избивают, их же потом и обвиняют. Это встречается намного чаще, чем мы видим в СМИ. Из-за этого я вообще думаю уйти из клинической медицины. Администрация больниц обычно старается максимально быстро закрыть все скандалы и никогда на защиту врачей не встает, наоборот, начинает их обвинять. А я молодая девушка, еще не замужем, родители очень беспокоились за это.

Что касается жилья, то его нам обещали, но те, кто работал на периферии, говорят, что просто одну палату в больнице выделяют, чтобы жить. Представляете?» — говорит Назира.

Сейчас она с пациентами почти не работает, только иногда выходит на ночные дежурства в частный медцентр, днем занята в сфере медицинского образования. Она планирует продолжить обучение за рубежом, потому что в Кыргызстане, по ее словам, быть врачом очень сложно.

Удержать почти невозможно

Как сообщили

в Минздраве, с 2024 года в рамках цифровизации системы здравоохранения всех выпускников на последипломном уровне образования вносят в Национальную информационную систему управления ресурсами, началось введение данных по организациям здравоохранения и штатному расписанию. Это позволяет отслеживать перемещение медиков в государственном и частном секторах, процент совместительства.

В 2025-м комиссионно по регионам распределили всего 292 выпускника бюджетной формы обучения. Они обязаны приступить к работе не позднее 1 сентября.

По данным ведомства, число молодых специалистов, остающихся работать на местах после отработки, зависит от региона и условий труда.

В среднем по Кыргызстану после окончания обязательного срока отработки на местах остается от 20 до 40 процентов молодых врачей.

По закону выпускникам медицинских образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, прибывшим на работу в больницы по направлению, местные государственные администрации обязаны предоставить жилую площадь либо земельный участок для индивидуального строительства и единовременное пособие в размере десятикратного должностного оклада.

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По словам министра здравоохранения Эркина Чечейбаева, 15-20 лет назад из местных бюджетов выделяли существенные средства на поддержку системы здравоохранения — реновацию больниц, поставку оборудования, закупку машин скорой помощи, доплаты врачам, обеспечение жильем. «Сейчас, к сожалению, вклад местных властей значительно снизился», — сказал он в одном из интервью журналистам.

Он признал, что уговорить выпускника, молодого врача поработать в отдаленном регионе очень трудно, почти невозможно: все хотят работать в городах, и желательно в частном секторе, в комфорте и с хорошей зарплатой.

Как сообщили 24.kg в Минздраве, средняя зарплата врачей узкой специализации составляет 26 тысяч 86 сомов, а семейных врачей — 34 тысячи 103 сома.

До обещанной $1 тысячи еще очень далеко.

В некоторых регионах готовы доплачивать врачам по 40 тысяч сомов, но очереди из желающих пока нет.