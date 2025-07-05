Заставить не можем. Глава Минздрава Кыргызстана о нехватке врачей в регионах

Уговорить выпускника, молодого врача поработать в отдаленном регионе очень трудно, почти невозможно. Об этом в интервью кыргызскому национальному агентству «Кабар» сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, эта проблема характерна не только для Кыргызстана, но и для других стран, включая Малайзию, Россию, Казахстан. Все хотят работать в городах, и желательно в частном секторе, в комфортных условиях и с хорошей зарплатой.

«Зарплаты врачей у нас ниже, чем у ближайших соседей. В Казахстане и Узбекистане зарплата выше примерно в три раза, в России в пять раз. Но даже там врачи не хотят работать в регионах. Причина не только в оплате труда, но и в условиях жизни и работы. Люди стремятся к комфорту. Всемирная организация здравоохранения провела анализ кадровой ситуации в здравоохранении Кыргызстана. Их рекомендации стандартные — планомерное повышение зарплат и мотивация врачей. Мы не можем их заставлять, у нас свободная страна», — сказал Эркин Чечейбаев.

Читайте по теме С гордо поднятой головой. Глава Минздрава назвал свою миссию

Он отметил, что среди мотивации не только достойная зарплата, но и создание комфортных условий для проживания — служебное жилье, обеспечение физической безопасности.

«Другие секторы, государственные и местные сообщества тоже должны делать свой вклад. Есть хорошие примеры, когда местные власти обеспечивали врачей жильем и поддержкой. Например, в Таласской и Ошской областях. Раньше, 15-20 лет назад из местных бюджетов выделялись существенные средства на поддержку системы здравоохранения — реновацию больниц, поставку оборудования, закупку машин сокрой помощи, доплаты врачам, обеспечение жильем. Сейчас, к сожалению, вклад местных властей в систему здравоохранения значительно снизился. Эту проблему мы также будем поднимать», — добавил глава Минздрава.

Он подчеркнул, что у кыргызстанских врачей есть чувство патриотизма.

«Многие специалисты, поработавшие за рубежом (в России, Турции, странах Европы), искренне хотят помочь Кыргызстану. Они предлагают свою помощь по внедрению зарубежных технологий и применению своего опыта в КР. У них есть чувство патриотизма. Несмотря на то что здесь зарплата меньше, они приезжают и хотят быть полезными. Не все, правда, идут в государственный сектор, некоторые открывают частные клиники и делают уникальные операции, которым они научились за рубежом», — добавил Эркин Чечейбаев.