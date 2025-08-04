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Общество

В Таласской области обеспеченность врачами почти в два раза ниже, чем в Бишкеке

На 10 тысяч населения в Кыргызстане в среднем приходится 18,1 врача. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве здравоохранения.

По его данным, обеспеченность специалистами с высшим медицинским образованием по регионам республики колеблется от 19 до 9,3.

Бишкек (19) и Ош (17,4), а также Баткенская область (15) имеют обеспеченность выше или ближе к среднему показателю по стране.

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К регионам с наименьшей обеспеченностью врачами относятся Таласская (9,3) и Чуйская (11) области.

На уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) не хватает семейных врачей, педиатров, врачей-статистиков/экспертов, акушеров-гинекологов и других узких специалистов; на уровне стационаров — анестезиологов и реаниматологов, терапевтов и акушеров-гинекологов.

«В стационарных организациях здравоохранения кадровая ситуация лучше, чем на первичном уровне. Укомплектованность (87,5 процента) свидетельствует о высоком покрытии штатных единиц. Однако дефицит в стационарах сохраняется — 971 вакантная должность врачей. Многие медики работают на 1,2 ставки.

В организациях ПМСП ситуация хуже, укомплектованность — 73,8 процента, то есть более четверти штатных единиц не занято. Коэффициент совместительства 1,3 говорит о высокой нагрузке на имеющихся врачей. Количество вакансий вдвое выше, чем в стационарах, — 2 тысячи 230 вакантных врачебных должностей», — отметили в Минздраве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338427/
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