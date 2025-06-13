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Общество

Без повышения зарплаты врачам возможна катастрофа — глава Минздрава Кыргызстана

Без повышения зарплаты медицинским работникам в течение пяти лет в секторе может случиться катастрофа. Об этом в прямом эфире сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, проблема нехватки кадров в секторе остается одной из наиболее актуальных.

«Ранее вопросам здравоохранения, врачам, медсестрам и санитаркам уделялось недостаточно внимания. В настоящее время дефицит кадров в регионах составляет около 30-40 процентов. Например, в Чолпон-Ате 40 процентов мест вакантны, врачей нет, аналогичная ситуация и в Караколе, и в других областных центрах. Среди работающих медработников — люди предпенсионного возраста, молодые кадры в систему не идут», — сказал Эркин Чечейбаев.

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Он отметил, что для привлечения молодых специалистов внедрена программа «Депозит молодого врача», а также предусмотрены компенсационные выплаты в размере 20 тысяч сомов. Это касается педиатров, неонатологов, врачей общей хирургии и анестезиологов-реаниматологов), направленных для работы в организации здравоохранения отдаленных районов, малых городов и сельской местности.

Однако этого недостаточно, считает министр.

«Если в ближайшее время радикально не повысить зарплату, то страну ожидает катастрофа в течение ближайших пяти лет. Наши медики уезжают за границу: в Россию, Казахстан, страны Европы, где зарплата выше. У нас строятся новые здания, приобретается медицинское оборудование. Но если не будет медиков, кто будет там работать?» — подчеркнул Эркин Чечейбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332630/
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