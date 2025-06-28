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Общество

В программе «Депозит врача» участвует около 400 медиков

В Кыргызстане в программе «Депозит врача» в настоящее время участвует 389 медиков. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, наибольшее количество участников — в Баткенской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях.

Проект запущен в республике с 2013 года, чтобы привлечь специалистов в регионы.

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«Это хороший стимул для тех, кто выбирает работу в организациях здравоохранения сельской местности, малых городов и отдаленных районов. С 2024 года количество участников программы увеличено со 175 до 500, а ежеквартальная выплата с 38 тысяч сомов выросла до 66 тысяч сомов с учетом отчислений в Соцфонд КР», — отметили в Минздраве.

Ранее главе ведомства Эркин Чечейбаев заявил, что без повышения зарплаты медицинским работникам в течение пяти лет сектор ждет катастрофа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334548/
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