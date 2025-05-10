В КР врачей стало больше, но обеспеченность ими на душу населения не растет

При незначительном увеличении общего числа врачей их обеспеченность на 10 тысяч населения остается на прежнем, относительно низком уровне по сравнению с 2010 годом. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

В 2024-м общая численность врачей в Кыргызстане составила 13,7 тысячи человек, что несколько выше показателей 2022 и 2023 годов (13,5 тысячи) и 2010-го (13,3 тысячи). Однако в пересчете на 10 тысяч населения этот показатель составил 19 врачей, сохранившись на уровне 2022-2023 годов, но значительно уступая показателю 2010-го (25 врачей на 10 тысяч населения).

Численность среднего медицинского персонала в прошлом году составила 33,7 тысячи человек. Это меньше, чем в 2022 и 2023 годах (34,4 тысячи), но больше, чем в 2010-м (29,7 тысячи). Обеспеченность средним медперсоналом на 10 тысяч населения также демонстрирует тенденцию к снижению: 47 человек в 2024 году против 48 в 2023-м, 49 — в 2022 году и 55 — в 2010-м.

Количество больничных учреждений в прошлом году составило 186 . Это меньше, чем в 2023-м (192), но больше, чем в 2022 году (180).

Общее количество больничных коек в 2024-м достигло 26,7 тысячи, что немного больше, чем в 2023 году (26,4 тысячи), но меньше, чем в 2022-м (27,5 тысячи). Обеспеченность койками на 10 тысяч населения составила 37 коек, сохранившись на уровне 2023 года, но значительно снизившись по сравнению с 2022-м (39 коек) и особенно с 2010 годом (51 койка).

Наиболее заметное изменение произошло в количестве учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: в прошлом году их было всего 46. Это незначительно больше, чем в 2023-м (45), но кардинально меньше по сравнению с 2022 годом (52) и особенно с 2010-м, когда таких учреждений было 137.

В то же время количество фельдшерско-акушерских пунктов продолжает расти.

В 2024 году их насчитывалось 1 тысяча 80, столько же, сколько и в 2023-м, но больше, чем в 2022 году (1 тысяча 67).

Количество коек для беременных и рожениц в прошлом году осталось на уровне 2,7 тысячи, что соответствует показателям 2023 и 2010 годов (в 2022-м их было 2,8 тысячи).

Количество коек для больных детей в 2024 году увеличилось до 5,5 тысячи с 5,3 тысячи в 2023-м и 5,2 тысячи в 2022 году.