15:31
USD 87.45
EUR 91.24
RUB 0.97
Власть

В Кыргызстане не хватает 5 тысяч медиков

В Кыргызстане наблюдаются острый дефицит медицинских кадров и тревожная тенденция снижения качества подготовки специалистов, особенно в частных вузах. Об этом заявил начальник управления контроля решений президента и кабмина Азамат Осмонов.

«Проведенный анализ выявил критическую ситуацию: более 5 тысяч медицинских работников не хватает в стране, при этом число врачей старше 50 лет, многие из которых пенсионного возраста, составляет более 3,2 тысячи. Ежегодно вузы выпускают около 2 тысяч врачей, но лишь четверть из них идет работать в государственные клиники, что усугубляет дефицит», — отметил он.

Начальник управления подчеркнул, что ключевым фактором для медика является опыт, который в полной мере можно получить лишь в госучреждениях. Уход молодых специалистов в частные клиники, где полноценная практика затруднена, создает риск для здоровья пациентов.

«Трагический пример гибели ребенка в 2023 году из-за неопытности стоматолога служит ярким подтверждением этой проблемы», — заметил Азамат Осмонов.

Для решения проблемы необходимо, чтобы министерства провели детальный анализ рынка труда и создали механизмы, связывающие образование и рынок труда, включая обязательные договоры между работодателями и вузами.

Азамат Осмонов также акцентировал внимание на проблемах экспорта образования и лицензирования медицинских вузов.

«Администрация главы государства выявила серьезные нарушения и недостатки в этой сфере. Лицензирование зачастую носит формальный характер, игнорируются качественные требования. При этом нехватка материально-технической базы и квалифицированных преподавателей в некоторых частных вузах остается без внимания», — заявил он.

По словам начальника управления контроля решений президента и кабмина, также выявлены факты фиктивного трудоустройства преподавателей сразу в нескольких вузах.

«Требование об обучении иностранных студентов на английском языке повсеместно нарушается. Тестирование показало, что лишь треть преподавателей частных вузов владеет английским на должном уровне», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320684/
просмотров: 420
Версия для печати
Материалы по теме
Пять тысяч врачей не хватает в больницах Кыргызстана — Минздрав
Увольнение врачей. Минздрав думает над стимулированием медработников
В медучреждениях Оша не хватает врачей и проблемы по детской смертности
За три часа 40 пациентов. Почему в Кыргызстане молодые врачи бегут с работы
В Таласе мужчина женился на враче из другой области. Ему выдали 50 тысяч сомов
Кадровый голод. В больнице Ак-Талинского района не хватает половины врачей
Сокращение ординатуры. Менять надо условия работы и зарплату, а не образование
Минздрав намерен сократить сроки обучения в ординатуре до 1 года
Популярные новости
Новые правила для мигрантов, дети и&nbsp;русский язык: МИД вручил ноты послу России Новые правила для мигрантов, дети и русский язык: МИД вручил ноты послу России
Я&nbsp;против, чтобы отбирать частные земли. Президент о&nbsp;новом Земельном кодексе Я против, чтобы отбирать частные земли. Президент о новом Земельном кодексе
Переговоры России и&nbsp;США в&nbsp;Эр-Рияде: госсекретарь Марко Рубио об&nbsp;итогах встречи Переговоры России и США в Эр-Рияде: госсекретарь Марко Рубио об итогах встречи
МИД РФ&nbsp;выступил против введения визового режима со&nbsp;странами Центральной Азии МИД РФ выступил против введения визового режима со странами Центральной Азии
Бизнес
Как получить гражданство Кыргызстана: способы и&nbsp;условия для россиян Как получить гражданство Кыргызстана: способы и условия для россиян
Бишкек на&nbsp;пути трансформации: от&nbsp;традиционного города к&nbsp;современному мегаполису Бишкек на пути трансформации: от традиционного города к современному мегаполису
Doscredobank: Переводы в&nbsp;Узбекистан с&nbsp;Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента Doscredobank: Переводы в Узбекистан с Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента
Жизнь и&nbsp;работа в&nbsp;России: рассказываем о&nbsp;финансовых сервисах Жизнь и работа в России: рассказываем о финансовых сервисах
21 февраля, пятница
15:30
Как получить гражданство Кыргызстана: способы и условия для россиян Как получить гражданство Кыргызстана: способы и условия...
15:22
Ежегодно госструктурами не осваиваются до 12 миллиардов сомов бюджетных средств
15:07
В Конгресс внесен законопроект о выходе США из Организации Объединенных Наций
15:01
Конгресс-холл и министерства. Видео с дрона стройки в южной части Бишкека
15:01
Отправить всех водителей Бишкека на пересдачу теста на права предлагает депутат