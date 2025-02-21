В Кыргызстане не хватает 5 тысяч медиков

В Кыргызстане наблюдаются острый дефицит медицинских кадров и тревожная тенденция снижения качества подготовки специалистов, особенно в частных вузах. Об этом заявил начальник управления контроля решений президента и кабмина Азамат Осмонов.

«Проведенный анализ выявил критическую ситуацию: более 5 тысяч медицинских работников не хватает в стране, при этом число врачей старше 50 лет, многие из которых пенсионного возраста, составляет более 3,2 тысячи. Ежегодно вузы выпускают около 2 тысяч врачей, но лишь четверть из них идет работать в государственные клиники, что усугубляет дефицит», — отметил он.

Начальник управления подчеркнул, что ключевым фактором для медика является опыт, который в полной мере можно получить лишь в госучреждениях. Уход молодых специалистов в частные клиники, где полноценная практика затруднена, создает риск для здоровья пациентов.

«Трагический пример гибели ребенка в 2023 году из-за неопытности стоматолога служит ярким подтверждением этой проблемы», — заметил Азамат Осмонов.

Для решения проблемы необходимо, чтобы министерства провели детальный анализ рынка труда и создали механизмы, связывающие образование и рынок труда, включая обязательные договоры между работодателями и вузами.

Азамат Осмонов также акцентировал внимание на проблемах экспорта образования и лицензирования медицинских вузов.

«Администрация главы государства выявила серьезные нарушения и недостатки в этой сфере. Лицензирование зачастую носит формальный характер, игнорируются качественные требования. При этом нехватка материально-технической базы и квалифицированных преподавателей в некоторых частных вузах остается без внимания», — заявил он.

По словам начальника управления контроля решений президента и кабмина, также выявлены факты фиктивного трудоустройства преподавателей сразу в нескольких вузах.

«Требование об обучении иностранных студентов на английском языке повсеместно нарушается. Тестирование показало, что лишь треть преподавателей частных вузов владеет английским на должном уровне», — добавил он.