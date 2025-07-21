В Бостери прошли проверки объектов общественного питания

В связи с публикацией в социальных сетях о санитарном состоянии объектов общественного питания в селе Бостери Иссык-Кульского района Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦПЗиГСЭН) провел проверку с участием двух бригад специалистов. Об этом сообщают в полномочном представительстве президента в Иссык-Кульской области.

По его данным, всего обследовано 16 временно функционирующих объектов общественного питания. По результатам проверки составлено 14 протоколов об административных нарушениях в соответствии с Кодексом о правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила 120 тысяч 500 сомов.

Кроме того, выданы санитарные предписания и объявлены санитарные дни, в связи с чем объекты временно приостановили работу. По предписанию санитарной службы приостановлена деятельность одной пекарни и двух кафе — «Караван» и «Жажда вкуса».

В ходе рейда также проведены разъяснительные беседы с персоналом по вопросам соблюдения санитарных норм, правил личной гигиены, технологии приготовления, хранения и реализации готовой продукции.