Принята программа социально-экономического развития города Бишкека до 2028 года

Программу социально-экономического развития города Бишкека на 2026-2028 годы утвердил городской кенеш. Решение принято сегодня на очередной сессии БГК.

Программа включает в себя комплекс мероприятий на среднесрочный период по эффективному использованию и целевому назначению средств местного бюджета для удовлетворения потребностей горожан, в том числе мероприятий, направленных на создание условий для дальнейшего экономического, инвестиционного и инфраструктурного развития столицы.

В том числе в программе представлен анализ текущей ситуации и возможные решения для улучшения в области водообеспечения, благоустройства, озеленения, лифтового хозяйства, уличного освещения, дорожной инфраструктуры и других сферах.

Согласно программе, в 2028 году численность постоянного населения в Бишкеке составит 1 миллион 433 тысячи 602 человека.